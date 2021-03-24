ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мельянцов прогнозирует, что День воли не повторит осенние и летние акции протеста

24.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политолог Денис Мельянцов полагает, что на акцию в честь Дня воли 25 марта соберется не более нескольких десятков тысяч.

"Народ соберется. Это традиционная дата оппозиционного календаря, которая всегда мобилизует актив. Это начало политической весны, которая задает тон новому политическому году. К тому же в этот раз 25 марта оппозиционными штабами позиционировалось как знаковая дата для возобновления протестов после зимнего перерыва", пишет Мельянцов.

При этом Мельянцов полагает, что масштаб уличной активности вряд ли можно будет сопоставить с воскресными акциями осени 2020 года. Одна из причин — использование государством аппарата насилия. Также эксперт обращает внимание на бесперспективность неструктурированного протеста, странные и непоследовательные действия оппозиционных центров, отъезд большого числа активистов.

Как сообщалось, Мингорисполком отклонил заявку на проведение Дня воли в столице. Глава КГБ Иван Тертель до этого заявил, что 25−27 марта будут попытки дестабилизации обстановки в стране. Столичная милиция призвала граждан не участвовать в акциях.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Денис Мельянцов полагает, что на акцию в честь Дня воли 25 марта соберется не более нескольких десятков тысяч.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионка мира по сноуборду погибла в результате схода лавины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by