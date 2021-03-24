Салiдарнасцi » профессор кафедры социальной и организационной психологии БГУ Владимир Янчук Кто и что поможет белорусам адаптироваться к новой реальности? На этот и другие вопросы ответил в интервью «» профессор кафедры социальной и организационной психологии БГУ





— Как бы вы оценили сегодняшнее состояние белорусского общества? Страх, усталость, растерянность? Или короткая передышка после долгого противостояния?





— И то, и другое, и третье. Страх довольно сильно выражен. Я общаюсь с разными аудиториями и в каждой из них проявляются индикаторы тревожного состояния и беспокойства в связи с крайней неопределенностью происходящего и отсутствием хоть какой-то определенности в будущем.





К активным действиям готова все-таки небольшая часть населения и по очень разнородным мотивам. В целом же общество испытывает страх — в связи с неуверенностью и отсутствием конкретной программы действий.





Ведь, по существу, сегодня мы не имеем ни плана, ни какой-то стратегии действий даже на краткосрочную (не говоря уже о долгосрочной) перспективу.





Но при этом я обращаю внимание на еще одну особенность: боится и одна сторона, и другая. И вот эта тянучка с принятием решения по Дню Воли — это демонстрация того, что вторая сторона также абсолютно не уверена в успешности управления ситуацией.





Даже адепты режима с нескрываемой тревогой следят за лихорадочными метаниями «вождя», также проявляющего тщательно, но безуспешно скрываемое чувство нарастающего страха, проявляющегося и в поведении, и в импульсивных реакциях на текущие события.





Безусловно это передается и его ближайшему окружению, а от него по цепочке и дальше.





Поэтому страх, как и неопределенность, присутствует и там, и там. Это общее. Показательные «порки» протестующих в виде ужесточения наказания, задержаний и т.п являются свидетельствами не силы власти, а ее бессилия. Сильная власть демонстрирует свою уверенность и снисходительность, а слабая, наоборот, ужесточает наказания. Это как в воспитании детей — использование насилия от осознания бессилия.





И отсутствие внятной стратегии. Ведь, по существу, это лозунги, часто привязанные к людям. Без понимания того, как будет действовать внешняя составляющая — как поведет себя Запад, как Восток, какой будет экономическая ситуация, — сложно надеяться хоть на какой-то позитив. Присущая нашей культурной традиции вера в чудо, увы, на сей раз беспочвенна.





И вполне очевидно, что экономическое положение страны и населения будет ухудшаться, причем весьма ощутимо уже в ближайшей перспективе. Денег нет и не предвидится, повторяюсь, в силу потери авторитетности лицами, обличенными властью перед лицом внутреннего и внешнего сообществ.





Здесь ожидать волшебной палочки неоткуда — ни с Востока, ни с Запада. Слишком уж дискредитировало себя «главное действующее лицо» и стало токсичным для выстраивания долгосрочных отношений. Нет авторитета у лидера, нет перспектив развития долгосрочных отношений ни с ближним, ни с дальним зарубежьем.





И внешне демонстрируемое единство тех же постсоветских страновых объединений явно расходится с внутренней неуверенностью в том же будущем и осознанием необходимости смены по крайней мере первого лица.





Где та точка бифуркации (радикального перехода в новое качественное состояние), где кончается предел терпения? Пока такой точки не видно, но она приближается с катастрофической скоростью.





— Как долго можно жить в состоянии перманентных репрессий и запугивания? Речь и о той стороне, ведь там тоже люди, не роботы.





— Здесь сложно что-то вписывать в определенные временные рамки. Но я абсолютно уверен в том, что в данном случае власти играют с огнем. Даже в такой приспособленческой культуре как наша есть предел терпению, преодоление которого может привести к катастрофическим последствиям.





Я не случайно говорил о точках бифуркации. Пока что большая часть людей убеждена, что происходящее их не коснется. Что они соблюдают некие правила игры, что они якобы действуют в рамках нормативного поля. И поэтому их все это не затронет.





На самом деле затронет, очень чувствительно и в самом ближайшем времени. По простой причине: ухудшается определенность — и это касается каждого. Ухудшается экономическая ситуация — это затрагивает всех. Возрастает страх, и чем больше власть будет накачивать этот страх, тем больше будет расти чувство фрустрации (осознание собственного бессилия перед обстоятельствами).





Надежда власти на то, что после фрустрации наступит ожидаемая ею апатия и депрессия населения верна лишь отчасти, но чревата крайне деструктивными последствиями. Во-первых, депрессия никак не способствует росту производительности труда и авторитета власти, а скорее наоборот — росту озлобления против нее.





Во-вторых, загоняемые в подсознание неразрешенные внутренние конфликты приводят к обретению связанной с ними деструктивной энергии состояния критической массы и неизбежным взрывом в самых разрушительных формах. Не будет найдено путей направления этой энергии в конструктивное русло и взрыв будет неизбежен!





Фрустрация — это когда человек сталкивается с субъективно непреодолимыми обстоятельствами, что деваться некуда. Но осознание бессилия может спровоцировать и снятие контроля за последствиями собственных действий.





А примеры разрушительного поведения толпы нам уже хорошо известны. А при ее массовом характере никакие силовые структуры не помогут. Тем более, что и в их рядах происходит то же самое — нарастание смятения и беспокойства.





Бравирует, да и то не очень уверенно, начальство, а исполнители начинают чувствовать потерю сил и энергии. Я бы обратил внимание властей на это: они создают ситуацию фрустрации, не предлагая альтернативных стратегий и решений.





Диалога ведь нет никакого. Те вещи, которые делает власть, это сплошная имитация. И когда я вижу лица участников так называемых «круглых столов», то вижу лица функционеров, неспособных к диалогу в принципе. Тем более, что и полномочий у этих «диалогантов» никаких нет. Разве что воду в ступе толочь.





Нет мотивации на нахождение точек соприкосновения — нет результата. Диалог — это нахождение взаимоприемлемых решений для всех участвующих сторон. В нем по сути не может быть сильных и слабых, более уполномоченных и менее. Это не принуждение, не наклонение.





В нашей власти сидит это дремучее совковое представление о том, что можно наклонить, забить, загнать. Нельзя! Психологически нельзя забить, нельзя загнать. Это приведет к взрыву. И пока до власти не дойдет, что с людьми надо договариваться, что нужно вырабатывать взаимоприемлемые решения, ситуация будет ухудшаться. И чем дольше будет затягиваться этот процесс, тем разрушительнее будут его последствия.





— Среди сторонников перемен, в демократическом сообществе, начались споры. Звучат слова о том, что новая оппозиция якобы спровоцировала власть на репрессии, поставив тем самым под угрозу независимость страны.





В ответ звучат обвинения в бездействии и неэффективности. Насколько серьезна эта проблема? И что нужно делать, чтобы объединиться, а не разбегаться по углам?





— Я наблюдаю здесь типичной пример поиска козла отпущения. Отсутствие единой стратегии, консолидации, неизбежно приводит к поиску виновных. Это наглядное проявление так называемой фундаментальной ошибки атрибуции – видение причин собственных успехов в своих достоинствах, а неудач — во внешних обстоятельствах.





Плохому танцору … все мешает. И он ведется как с этой стороны, так и с другой. Здесь не случайны все эти перетасовки в силовых и управленческих структурах. Правда, можно вспомнить и басню Крылова — а вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь.





При отсутствии понимания одной простой вещи: только вместе, только консолидировано и только договариваясь.





Тут еще одна особенность — отсутствие какого-то четкого консолидированного лидера, обладающего эксклюзивной национальной идеей, разделяемой большинством общества.





Будем честны — Светлана Тихановская — это скорее символический лидер. И честь и хвала ей за это! В ее образе мы видим Человека с большой буквы, сумевшего стать над своим личным во имя общественного.





И у меня вызывают крайне негативные чувства любые попытки обозначить ее в роли того самого козла отпущения. Вспомните, что взялась она за эту миссию отнюдь не по внутреннему позыву, а по позыву гражданственному.





И по отношению к символическому лидерству у многих, в том числе и находящихся рядом, начинают формироваться собственные амбиции. Мол, она временная фигура, а мы будем наращивать свой индивидуальный авторитет. И мы будем вести свои параллельные линии, набирая очки. По отдельности премиальных очков вообще не будет, и об этом амбиционерам надо помнить. Помнить надо и об общей цели.





Подчеркиваю — это ошибочная стратегия, абсолютно. Очки здесь не набираются, а теряются. Только вместе, только объединяя усилия, только думая над единой стратегией. Договариваться все равно придется. Здесь нет дифференциации на правых и левых, наших и ненаших.





Все люди в этой стране должны будут договориться. Но сделать это можно будет тогда, когда они начнут снимать страхи друг друга. Когда они будут четко показывать, чего хотят. И тогда начнет выясняться, что хотят они одного и того же.





Хотят они порядка. Не такого вот палочного, а правового. Живут они в мире, а не в локальном пространстве. В мире, вообще-то, давно уже функционируют гражданские ценности.





Житие по ценностям, житие в гражданском обществе приносит значительно более серьезные экономические результаты и отражается на качестве жизни. А здесь все приводит к тому, что качество жизни падает и будет падать и дальше.





Ни у кого не должно вызывать сомнений то, что человек свободный достигнет гораздо большего, чем раб. И свидетельством этого является история цивилизации. И если некоторым из власть имущих недоступна эта простая истина, то грош цена и их истоическому образованию. Значит такое оно и было это образование, не сделавшее знание силой.





Когда мы придем к выводу, что сообща мы можем строить дом, качество жизни в котором будет высоким, то этот дом должен будет соответствовать общепринятым человеческим принципам. Прежде всего, правовой защищенности и беспристрастному правовому пространству, полностью независимому от власти.





Подчинение этому правовому полю должно касаться всех, чтобы не было никаких эксклюзивных фигур, которые действуют вне правового поля. Плюс ответственность за содеянное. Ведь вся эта ситуация правоцируется чем? Безответственностью.





Когда человек избирается и не отвечает за провалы в содеянном, это приводит к безответственности со всеми вытекающими послествиями. Приведите мне хоть один пример эффективного долгосрочного планирования, успешной госпрограммы, еще чего-либо? Кто ответил за провалы?





С учетом авторитарного устройства нашего государства и декларируемой высшим лицом личной сопричастности за все происходящее, где факты признания вины и ответсвенности? Приведите мне пример хоть одного признания ошибочности тех или иных провальных решений.





Все та же демонстрация фундаментальной ошибки атрибуции: достижения мои, а неудачи — вина окружающих. Пора уже и о собственной ответственности говорить.





— После смены власти, ухода старой системы нас будут ждать непростые времена. За столько лет мы элементарно отвыкли от многих вещей. В том числе, от реальной живой политики, тех же дебатов в парламенте. Многие будут разочарованы.





Есть ли способ приготовиться к новой реальности, и кто в этом может нам помочь?





— Безусловно, к этому нужно готовиться. Весь мировой опыт говорит о том, что не особо развитые общества все время наступают на грабли, набивают шишки.





Нам нужно начать с рефлексии или аудита состояния страны буквально во всех сферах. И открыто признавать, что мы всю жизнь жили в условиях авторитаризма и тоталитаризма.





Что у нас никогда не было опыта существования в условиях гражданского общества. Что в большинстве своем мы общество исполнителей, а не акторов.





Отсюда формируется огромное количество микролидеров, микродвижений с неадекватными амбициями, предлагающих иллюзорные способы решения очень непростых задач. И одна из потенциальных опасностей заключается в том, что таких людей станет много. Общество начнет раздираться.





Один из позитивных уроков — в это непростое время общество должно прийти к выводу о роли экспертов. Экспертные фигуры — не просто люди, достигшие каких-то высот, а обладающие знанием, опытом и достижениями при проявлении гражданской позиции и общечеловеческих ценностей.





Я в свое время писал о качествах лидера, на которые надо обращать внимание перед выборами. Люди нравственные, культурно насыщенные и образованные. Люди, сумевшие что-то сделать, не локальное. Люди, обладающие высокой нравственностью — не декларированной, а проверенной временем и действиями.





Для меня главный критерий — это нравственность, ценности. К примеру, Виктор Бабарико — это человек со структурой ценностей, вызывающей уважение, проверенный временем и обладающий силой воли и духа! Человек, даже находясь в очень сложной ситуации, доказавший, что он не случайный здесь и к происходящему неравнодушен. Что никогда не пойдет против совести, чести и достоинства.





И таких людей на самом деле много. Когда мне говорят, что лидеров нет… Тот же Максим Богрецов. Человек, достигший многого, обладающий огромными возможностями самореализации и в других более качественных пространствах жития обывателя. Но демонстрирующий силу духа, нравственность и неравнодушие к судьбам родины. Причем, делающий это не из защищенного зарубежья, а изнутри.





В качестве частного примера неравнодушия и гражданственности можно определить и меня. Я живу достаточно комфортно, у меня мировое имя, практически безграничное пространство для самореализации. Да много чего еще с точки зрения обывателя, обусловливающее занятие позиции «моя хата с краю». Но я гражданин этой страны и мне небезразлично происходящее здесь. А отсюда и ответственность.





И вот такие люди — заинтересованные, опытные — должны выступать в качестве организаторов, к чьему мнению общество должно прислушиваться. Тот же Богрецов мог спокойно жить в США, но он человек неравнодушный, много сделавший. Тот же Игорь Лещеня, проверенный страхами человек. Мог ведь в кусты уйти. Не уходит. И так людей хватает.





Мне обидно и небезразлично, что у нашей страны, население которой обладает достаточно высоким общекультурным уровнем, интеллектуальным и творческим потенциалом, такое качество жизни.





Стоит выехать в глубинку, и вы увидите такое, во что и поверить сложно. Это ведь не те постановочные выезды в потемкинские деревни и индустриальные оазисы, а реальность, коей никак нельзя гордиться. Нельзя гордиться и атмосферой страха, и поляризацией общества, да и много чем еще, обусловленным управленческой некомплектностью и несоответствием системы власти потенциалу общества.





Так давайте строить общими усилиями новый дом для всех живущих в нем, консолидировав совместные таланты, провозгласив приоритет права, знания и гражданственность, как условие общего благополучия.