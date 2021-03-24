«Прошу вас — не делайте провокаций». Беглый силовик Игорь Макар обратился к главе КГБ

Источник материала: Салiдарнасць

Бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси Игорь Макар разместил видео своего обращения к главе КГБ Беларуси Ивану Тертелю. Макар назвал это переговорами в виде монолога, пишет TUT.BY .





Скриншот видео

Игорь Макар заявляет, что у него есть доказательства того, что в стране готовятся провокации, которые могут привести к жертвам.

— Иван Станиславович, независимо от количества людей на улице 25 марта, я прошу вас — не делайте провокаций, которые унесут жизни людей и не обвиняйте в преступных действиях того, кто не имеет к этому ни малейшего отношения, — обращается к Тертелю Макар.

Макар называет звания и инициалы троих уже якобы задержанных людей (двое силовиков и один гражданский по имени Сергей), в виновность которых должны будут поверить простые граждане. Он также упоминает события, информацию по которым, как он заявляет «готов выложить на весы в обмен на их жизни (задержанных) и о которой готов молчать сам».

Среди перечисленного, Макар упоминает некое событие, которое случилось утром 15 марта этого года. И в подтверждение демонстрирует удостоверение сотрудника КГБ Беларуси и называет его номер, звание и должность человека, которому оно принадлежит.

Игорь Макар — бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси. В начале 2000-х он ушел из органов, а в 2006 году был в команде кандидата в президенты Александра Козулина, отвечая за вопросы безопасности, а затем уехал из страны.

В январе издание EUobserver рассказало о полученной записи разговора бывшего председателя КГБ Беларуси, в которой обсуждается физическое устранение некоторых белорусских политэмигрантов . Издание также сообщило, что запись передал Игорь Макар. После этого МИД Беларуси обвинил Макара в мошенничестве и опубликовал запись, как утверждается, встречи Игоря Макара с представителем посольства Беларуси в Литве.

Получить комментарий в КГБ не удалось — телефоны пресс-службы комитета не отвечают.