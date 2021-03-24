Чем торгует Беларусь со страной, где задержали бизнесмена Александра Зингмана

Источник материала: Салiдарнасць

Демократическая Республика Конго, власти которой задержали белорусско-американского бизнесмена Александра Зингмана, не успела стать важным рынком сбыта для белорусских товаров в Африке. Но в прошлом году она вошла в топ-5 стран африканского континента, которые закупали услуги из Беларуси.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусских товаров в ДР Конго по итогам 2020 года составил немногим более 600 тыс. долларов, а импорт – всего около 300 долларов.

При этом ДР Конго по итогам прошлого года, как подсчитало Завтра твоей страны, вошла в пятерку важнейших импортеров услуг из Беларуси. Согласно данным Национального статистического комитета, их объем составил 1,4 млн долларов — это пятый по важности рынок для белорусских поставщиков услуг после Руанды, Марокко, Нигерии и Сейшельских островов.

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