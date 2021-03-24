Минобр рассказал, сколько абитуриентов вузы и колледжи примут в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар ― Sputnik. Министерство образования Беларуси установило контрольные цифры приема в 2021 году в вузы и колледжи, сообщили Sputnik специалисты ведомства.

По словам начальника главного управления профессионального образования Минобразования Сергея Касперовича, число мест для абитуриентов близко к цифрам прошлого года, "по отдельным специальностям где-то плюс, где-то минус".

"Колебания весьма небольшие – плюс-минус 5 человек в разрезе специальностей. Это касается и вузов, и колледжей. Кроме того, на уровне высших учебных заведений в этом году будет чуть больше бюджетных мест, нежели платных. Окончательные цифры приема будут опубликованы до 1 апреля на сайте учреждений образования", – отметил Касперович.

Как пояснила консультант управления высшего образования Минобразования Беларуси Ремма Герловская, цифры приема в целом остались на уровне прошлого года.

"В 2020-м на уровень высшего образования 1-й ступени (бакалавриат) было принято около 51 тысячи студентов. В этом году будет более 54 тысяч", – констатировала специалист.

Что касается колледжей, в прошлом году в ссузы было зачислено около 37 тысяч абитуриентов, в 2021-м планируется набрать более 39 тысяч студентов.

Сколько человек наберут подведомственные колледжи и лицеи?

Сегодня также стало известно, какие цифры приема на следующий учебный год установили подчиненные министерству образования лицеи и гимназии-колледжи.

Лицей БНТУ (Минск) примет на бюджет 145 человек, лицей Полесского государственного университета (Пинск) – 96 человек, лицей Белорусско-Российского университета (Могилев) – 120 человек.

Столичная гимназия-колледж искусств имени Ахремчика для получения базового образования наберет 48 человек, для получения начального образования – 24 человека.

Места для "целевиков"

Количество мест для получения высшего образования на условиях целевой подготовки специалистов утверждается до 1 мая, а по педагогическим специальностям – до 1 июня. Их публикуют на сайте Минобразования.

Обычно по сельскохозяйственным специальностям набирают до 60% от контрольных цифр приема, по специальностям профиля "Здравоохранение" – до 50%, по иным специальностям – до 40%. В 2020-м на медицинские специальности было принято более 800 человек, на сельскохозяйственные – более 700.

В 2021-м, согласно указу президента о целевой подготовке, мест для специалистов, поступающих по направлениям, будет больше . На сельскохозяйственные специальности планируют набрать до 70% от контрольных цифр приема, по медицинским – до 80%, по иным – до 50%.

ЦТ уже скоро

Расписание главного вступительного испытания для поступления в вузы – централизованного тестирования – будет опубликовано уже на следующей неделе. Сроки регистрации на ЦТ не изменились – записаться на него можно с 2 мая по 1 июня. А пока в Беларуси проходит третий этап репетиционного тестирования . В этом году, напомним, тесты почти по всем предметам претерпели некоторые изменения .