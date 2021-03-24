|
В Армении отменено военное положение
Источник материала: Хартия'97
В Армении отменено военное положение
Решение принял парламент страны.
Парламент Армении в среду, 24 марта, отменил режим военного положения, введенный в стране из-за начавшихся 27 сентября боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает
Законодательная инициатива двух оппозиционных партий, представленных в парламенте - "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" была одобрена и провластным большинством - фракцией "Мой шаг". За снятие режима военного положения проголосовали 118 депутатов, 1 проголосовал против, 1 - воздержался.
Оппозиция настаивала на отмене военного положения трижды, начиная с 10 ноября, когда было подписано трехстороннее с Азербайджаном и Россией заявление о прекращении боевых действий. Однако власти всякий раз срывали инициативу оппозиции, опасаясь, что она требует отмены военного положения, чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру.
Между тем массовые акции протеста с требованиями отставки Никола Пашиняна и его правительства проводились в стране на протяжении всего действия режима военного положения. Перекрывались улицы, проходили митинги, шествия, организовывались пикеты, в том числе и перед зданиями правительства, минобороны и службы национальной безопасности, а на проспекте Баграмяна вырос палаточный городок, много дней блокировавший движение транспорта. И люди до сих пор пикетируют парламент.
На выборы - в мирных условиях
По мнению оппозиции, необходимость в режиме военного положения исчерпала себя, ведь война давно закончилась. Сейчас, когда имеется договоренность о проведении 20 июня внеочередных выборов в парламент, военное положение могло серьезно ограничить права оппозиции и демократию в стране, ведь в таких условиях невозможно вести агитационную кампанию, встречаться с избирателями, проводить выборы, считают оппозиционные парламентарии.
Сам спикер парламента Арарат Мирзоян считает, что было бы правильно, если бы именно правительство инициировало отмену режима, поскольку в стране уже объявлена дата внеочередных выборов в парламент. "Однако раз уж имеется инициатива оппозиции, нет смысла ждать решения правительства", - сказал Мирзоян и призвал депутатов проголосовать за отмену военного положения.
"Отмена военного положения в Армении была неизбежна, поскольку действительно исчерпаны причины, из-за которых оно было введено", - считает эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Кроме того, по его словам, режим военного положения мог помешать развитию политических процессов в стране, включая и ожидающиеся досрочные выборы в парламент.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение принял парламент страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)