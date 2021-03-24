ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Армении отменено военное положение

24.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Армении отменено военное положение

  • 24.03.2021, 11:18
В Армении отменено военное положение

Решение принял парламент страны.

Парламент Армении в среду, 24 марта, отменил режим военного положения, введенный в стране из-за начавшихся 27 сентября боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает dw.com.

Законодательная инициатива двух оппозиционных партий, представленных в парламенте - "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" была одобрена и провластным большинством - фракцией "Мой шаг". За снятие режима военного положения проголосовали 118 депутатов, 1 проголосовал против, 1 - воздержался.

Оппозиция настаивала на отмене военного положения трижды, начиная с 10 ноября, когда было подписано трехстороннее с Азербайджаном и Россией заявление о прекращении боевых действий. Однако власти всякий раз срывали инициативу оппозиции, опасаясь, что она требует отмены военного положения, чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру.

Между тем массовые акции протеста с требованиями отставки Никола Пашиняна и его правительства проводились в стране на протяжении всего действия режима военного положения. Перекрывались улицы, проходили митинги, шествия, организовывались пикеты, в том числе и перед зданиями правительства, минобороны и службы национальной безопасности, а на проспекте Баграмяна вырос палаточный городок, много дней блокировавший движение транспорта. И люди до сих пор пикетируют парламент.

На выборы - в мирных условиях

По мнению оппозиции, необходимость в режиме военного положения исчерпала себя, ведь война давно закончилась. Сейчас, когда имеется договоренность о проведении 20 июня внеочередных выборов в парламент, военное положение могло серьезно ограничить права оппозиции и демократию в стране, ведь в таких условиях невозможно вести агитационную кампанию, встречаться с избирателями, проводить выборы, считают оппозиционные парламентарии.

Сам спикер парламента Арарат Мирзоян считает, что было бы правильно, если бы именно правительство инициировало отмену режима, поскольку в стране уже объявлена дата внеочередных выборов в парламент. "Однако раз уж имеется инициатива оппозиции, нет смысла ждать решения правительства", - сказал Мирзоян и призвал депутатов проголосовать за отмену военного положения.

"Отмена военного положения в Армении была неизбежна, поскольку действительно исчерпаны причины, из-за которых оно было введено", - считает эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Кроме того, по его словам, режим военного положения мог помешать развитию политических процессов в стране, включая и ожидающиеся досрочные выборы в парламент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение принял парламент страны.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прошу вас — не делайте провокаций». Беглый силовик Игорь Макар обратился к главе КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by