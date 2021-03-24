Источник материала: Хартия'97

В Армении отменено военное положение 24.03.2021, 11:18

Решение принял парламент страны.

Парламент Армении в среду, 24 марта, отменил режим военного положения, введенный в стране из-за начавшихся 27 сентября боевых действий в Нагорном Карабахе, сообщает dw.com .

Законодательная инициатива двух оппозиционных партий, представленных в парламенте - "Процветающей Армении" и "Просвещенной Армении" была одобрена и провластным большинством - фракцией "Мой шаг". За снятие режима военного положения проголосовали 118 депутатов, 1 проголосовал против, 1 - воздержался.

Оппозиция настаивала на отмене военного положения трижды, начиная с 10 ноября, когда было подписано трехстороннее с Азербайджаном и Россией заявление о прекращении боевых действий. Однако власти всякий раз срывали инициативу оппозиции, опасаясь, что она требует отмены военного положения, чтобы объявить вотум недоверия премьер-министру.

Между тем массовые акции протеста с требованиями отставки Никола Пашиняна и его правительства проводились в стране на протяжении всего действия режима военного положения. Перекрывались улицы, проходили митинги, шествия, организовывались пикеты, в том числе и перед зданиями правительства, минобороны и службы национальной безопасности, а на проспекте Баграмяна вырос палаточный городок, много дней блокировавший движение транспорта. И люди до сих пор пикетируют парламент.

На выборы - в мирных условиях

По мнению оппозиции, необходимость в режиме военного положения исчерпала себя, ведь война давно закончилась. Сейчас, когда имеется договоренность о проведении 20 июня внеочередных выборов в парламент, военное положение могло серьезно ограничить права оппозиции и демократию в стране, ведь в таких условиях невозможно вести агитационную кампанию, встречаться с избирателями, проводить выборы, считают оппозиционные парламентарии.

Сам спикер парламента Арарат Мирзоян считает, что было бы правильно, если бы именно правительство инициировало отмену режима, поскольку в стране уже объявлена дата внеочередных выборов в парламент. "Однако раз уж имеется инициатива оппозиции, нет смысла ждать решения правительства", - сказал Мирзоян и призвал депутатов проголосовать за отмену военного положения.

"Отмена военного положения в Армении была неизбежна, поскольку действительно исчерпаны причины, из-за которых оно было введено", - считает эксперт Центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Кроме того, по его словам, режим военного положения мог помешать развитию политических процессов в стране, включая и ожидающиеся досрочные выборы в парламент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .