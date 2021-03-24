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Академия управления призвала к отставке Лукашенко и свободным выборам
Источник материала: Хартия'97
Академия управления призвала к отставке Лукашенко и свободным выборам
Фотофакт.
Киберпартизаны взломали сайт Академии управления при Лукашенко и разместили призыв к освобождению политзаключенных, отставке Лукашенко и свободным выборам, сообщает
Теперь сайт не открывается.
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