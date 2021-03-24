«Если бы предложили вернуться в июнь 2020-го, я бы ничего в жизни не менял». Адвокат Зикрацкий о том, что пережил за этот год

Источник материала: KYKY

Сегодня, 24 марта, известный адвокат, защитник многих беларуских журналистов Сергей Зикрацкий отправится в Министерство юстиции на заседание квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности для внеочередной аттестации. Сохранит ли Сергей лицензию адвоката после этого мероприятия – вопрос открытый. Чтобы понять, как изменилась жизнь и работа Сергея в 2020-м, «Белсат» поговорил с ним – мы публикуем главные цитаты из того интервью.

Сергей Зикрацкий участвует на стороне защиты в политически мотивированных делах, он защищал TUT.by, когда его лишали статуса СМИ, журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву, также он представляет интересы сотрудников «Пресс-клуба» и других.

«До 2020 года у нас не было все так отчаянно плохо, как сейчас. Я видел плоды от своей работы, было много выигранных дел с участием СМИ, чем я горжусь. 2020 год перевернул все наше мировосприятие – и в целом у населения, и у юристов тем более.

Как-то в июльскую пятницу мы с семьей ехали за город. И тут мне звонят и говорят, что моего клиента – журналиста – задержали во время стрима на какой-то акции. <...> Я помню, как мы тогда были возмущены тем задержанием. Это было самое начало. Мы не знали, что будет дальше. Потом журналистов стали отпускать через четыре-пять часов, без составления протоколов, и мы снова возмущались, что это издевательство и нарушения прав. Далее журналистов начали судить за участие в несанкционированных мероприятиях, мы возмущались сутками. Но оказалось, что и это не финал. <...>

Вспоминаю тот июльский случай и думаю, как за это время все перевернулось – тогда мы возмущались, что журналиста три часа продержали в РОВД, теперь радуемся, когда дали 15 суток.

Эволюция нашего мировосприятия в течение 2020 года ужасна».

«Есть мнение, что не стоит адвокатам высказываться по определенным темам, мол, в политику лезть не надо. Я не считаю, что мои, например, высказывания – это политика. <...> Да, многие мои клиенты – политические фигуры. Поэтому высказывания относительно законности или незаконности их задержания или привлечения к ответственности могут кем-то рассматриваться как политические. Но я настаиваю, что это юридические комментарии.

А даже если бы это была политика! Почему мы должны ограничивать адвоката в возможности высказываться по политическим вопросам? Почему адвокат не может сказать, что та система управления, которая есть сегодня, плохая, и он ее не поддерживает? Почему адвокат не может сказать, что он не согласен с результатами выборов? <...> Это политическая дискуссия, в которой могут участвовать все – и юристы, и врачи, и инженеры, все. Поэтому, на мой взгляд, неправильная позиция, что адвокаты должны быть вне политики».

«Я никогда не жалел о своих поступках. Если бы мне сейчас предложили вернуться в июнь 2020 года и что-то сделать иначе, я бы ничего не изменял. <...>

Конечно, мне будет жаль остаться без лицензии. Адвокатской деятельности я отдал значительную часть своей жизни. Благодаря этой работе я стал тем, кем я есть сегодня. Понятно, что будет жалко.

Но если положить на одну чашу весов лицензию, а на вторую – право на высказывание своего мнения, я выберу вторую. И вообще считаю, что эти вещи нельзя сравнивать».

«Я живу так, как внутренне считаю правильным. Если я с чем-то не согласен, я не буду этого делать. Я очень упрямый, и если что-то решил, мало что может остановить меня. Если есть цель, я иду к ней всеми возможными путями. <...>

Тем, кто за решеткой, очень тяжело. Им нужна уверенность, что все изменится, будет хорошо, что родные их поддерживают. Очень важно – найти правильные слова. Когда я разговариваю с клиентами в СИЗО, я стараюсь буквально передать их родным, что они говорят, когда есть возможность, записываю. Я знаю, что семья чувствует все эти обороты, которыми разговаривают их близкие, и если ты передаешь дословно, это дает ощущение, что они все еще вместе».

«В ситуации, когда ты не можешь ничего изменить, тратить себя на лишние эмоции не имеет смысла. Я пытаюсь это донести до клиентов – да, мы понимаем, что содержание за решеткой несправедливо, но юридически мы не можем этого сегодня изменить. Поэтому мы принимаем это как есть и стараемся всеми способами себя сохранить. Мы видим ориентир, мы знаем, когда все изменится, поэтому мы просто идем в том направлении. И я вижу, что у моих клиентов примерно такое же настроение. Да, здесь плохо, да, условия ужасные, и хотелось бы быть на свободе. Но сегодня наша судьба такая, поэтому мы живем и не останавливаемся, ведь впереди у нас будущее, и мы верим, что это будущее будет хорошим».