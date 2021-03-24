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Дмитрий Кубарев. Фото из социальных сетей

«Я написал речь, но брать ее с собой я не видел смысла. Потому что даже за этой клеткой считаю себя более свободным, чем многие люди, сидящие здесь — в погонах, в мундирах и так далее. Я даже не надеюсь, что они меня поймут. Мне остается только гордиться тем, что я сделал и тем, чего не сделал. Гордиться тем, кем стал и кем не стал вопреки тому, что мне предъявляют. Для меня честь стоять в одном ряду с такими людьми, как Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, Юрий Власов, Антон Беленский, Цепкало… Я не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют. На этом все».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Политзаключенный в последнем слове: «Для меня честь стоять в одном ряду с Тихановским» Накауне Дмитрий Кубарев выступил с последним словом.

Его обвиняют в организации массовых беспорядков и намерении изготовить «коктейль Молотова». Помощник прокуроразапросила для него семь лет лишения свободы усиленного режима,правозащитники.Накауневыступил с последним словом.Приговор по делу Дмитрия Кубарева будет оглашен 24 марта.11 августа Дмитрий был задержан с применением жестокости и доставлен в СИЗО КГБ. В ночь с 11 на 12 августа там же подписал явку с повинной. В его квартире прошел обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, технику (телефон, ноутбук), канистры с растворителем и скипидар, который использовался для ремонта квартиры. С того момента (7 месяцев) он содержится под стражей. На суде Дмитрий не признал свою вину и заявил о пытках после задержания.