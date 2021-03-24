ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политзаключенный в последнем слове: «Для меня честь стоять в одном ряду с Тихановским»

24.03.2021 11:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Политзаключенный в последнем слове: «Для меня честь стоять в одном ряду с Тихановским»
Дмитрий Кубарев. Фото из социальных сетей
В суде Фрунзенского района Минска продолжилось рассмотрение уголовного дела политзаключенного дизайнера Дмитрия Кубарева.

Его обвиняют в организации массовых беспорядков и намерении изготовить «коктейль Молотова». Помощник прокурора Алина Касьянчик запросила для него семь лет лишения свободы усиленного режима, сообщают правозащитники.

Накауне Дмитрий Кубарев выступил с последним словом.

«Я написал речь, но брать ее с собой я не видел смысла. Потому что даже за этой клеткой считаю себя более свободным, чем многие люди, сидящие здесь — в погонах, в мундирах и так далее. Я даже не надеюсь, что они меня поймут. Мне остается только гордиться тем, что я сделал и тем, чего не сделал. Гордиться тем, кем стал и кем не стал вопреки тому, что мне предъявляют. Для меня честь стоять в одном ряду с такими людьми, как Сергей Тихановский, Светлана Тихановская, Юрий Власов, Антон Беленский, Цепкало… Я не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют. На этом все».


Приговор по делу Дмитрия Кубарева будет оглашен 24 марта.

11 августа Дмитрий был задержан с применением жестокости и доставлен в СИЗО КГБ. В ночь с 11 на 12 августа там же подписал явку с повинной. В его квартире прошел обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, технику (телефон, ноутбук), канистры с растворителем и скипидар, который использовался для ремонта квартиры. С того момента (7 месяцев) он содержится под стражей. На суде Дмитрий не признал свою вину и заявил о пытках после задержания.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие курсы доллара и евро установили обменники 24 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by