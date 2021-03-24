Источник материала: UDF



Олег Гулак / из архива Еврорадио

«Белорусский Хельсинкский комитет расценивает это как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации», — подчеркнули в БХК.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председателя БХК Олега Гулака вызвали на допрос в СК Сообщается, что он проходит свидетеля по уголовному делу.

Там напомнили, что волонтеры правозащитной организации наблюдали за выборами, защищали адвокатов, а также защищали права белорусов на пенсии и добивались отмены декретов «о тунеядцах».В недавнем эфирерассуждал о том, какой должна быть Беларусь. По его мнению, это должна быть страна, в которой её гражданам приятно жить. Но этого невозможно достичь без обеспечения таких базовых вещей, как права человека, уважение мнения каждого, справедливый суд и возможность обжаловать любое решение любого государственного органа, убежден правозащитник.