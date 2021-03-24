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Председателя БХК Олега Гулака вызвали на допрос в СК

24.03.2021 11:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Председателя БХК Олега Гулака вызвали на допрос в СК
Олег Гулак / из архива Еврорадио
Председатель Белорусского Хельсинкского Комитета Олег Гулак вызван на допрос в центральный аппарат Следственного комитета, говорится в сообщени на сайте организации. Гулака ждут в СК сегодня. Сообщается, что он проходит свидетеля по уголовному делу. При этом, о каком деле идет речь, не уточняется.

«Белорусский Хельсинкский комитет расценивает это как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации», — подчеркнули в БХК.


Там напомнили, что волонтеры правозащитной организации наблюдали за выборами, защищали адвокатов, а также защищали права белорусов на пенсии и добивались отмены декретов «о тунеядцах».

В недавнем эфире Еврорадио Олег Гулак рассуждал о том, какой должна быть Беларусь. По его мнению, это должна быть страна, в которой её гражданам приятно жить. Но этого невозможно достичь без обеспечения таких базовых вещей, как права человека, уважение мнения каждого, справедливый суд и возможность обжаловать любое решение любого государственного органа, убежден правозащитник.
 
 
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Сообщается, что он проходит свидетеля по уголовному делу.
 
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