|
Председателя БХК Олега Гулака вызвали на допрос в СК
Источник материала: UDF
Олег Гулак / из архива Еврорадио
«Белорусский Хельсинкский комитет расценивает это как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации», — подчеркнули в БХК.
Там напомнили, что волонтеры правозащитной организации наблюдали за выборами, защищали адвокатов, а также защищали права белорусов на пенсии и добивались отмены декретов «о тунеядцах».
В недавнем эфире
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что он проходит свидетеля по уголовному делу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)