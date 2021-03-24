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BYPOL: белорусские власти готовят теракт на День Воли. Хотят взорвать отдел УВД
Источник материала: UDF
Эмблема BYPOL
Участники BYPOL заявляют, что акцию готовят сотрудники Комитета государственной безопасности, а произойти она должна в одном из зданий органов внутренних дел.
«Достоверность такого сценария, помимо полученной нами информации, подтверждается логикой последних шагов режима: сделанного 11.03.2021 заявления о готовности вести войну внутри страны; направление 12.03.2021 главой МВД секретного запроса в адрес министра обороны о привлечении вооружённых сил к охране общественного порядка на 25-е число; и наконец выдвинутые Лукашенко при посещении 21.03.2021 мемориального комплекса «Хатынь» обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси — бело-красно-белого флага», — заявляют в BYPOL.
В своем обращении участники BYPOL говорят, что не призывают белорусов отказаться от празднования Дня Воли. Но просят быть внимательнее и держаться подальше от административных зданий, особенно зданий органов внутренних дел. Также они призывают по возможности избегать общественного транспорта. А о подозрительных предметах — немедленно сообщать в милицию.
BYPOL — объединение бывших силовиков, которые покинули государственную службу в связи с событиями 2020 года и выступают за демократические перемены в Беларуси.
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Акцию готовят сотрудники Комитета государственной безопасности
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