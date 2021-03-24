ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

BYPOL: белорусские власти готовят теракт на День Воли. Хотят взорвать отдел УВД

24.03.2021 11:25 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

BYPOL: белорусские власти готовят теракт на День Воли. Хотят взорвать отдел УВД
Эмблема BYPOL
Объединение BYPOL выступило с предупреждением, что белорусские власти готовят теракт на День Воли, чтобы после него ввести в стране чрезвычайное положение.

Участники BYPOL заявляют, что акцию готовят сотрудники Комитета государственной безопасности, а произойти она должна в одном из зданий органов внутренних дел.

«Достоверность такого сценария, помимо полученной нами информации, подтверждается логикой последних шагов режима: сделанного 11.03.2021 заявления о готовности вести войну внутри страны; направление 12.03.2021 главой МВД секретного запроса в адрес министра обороны о привлечении вооружённых сил к охране общественного порядка на 25-е число; и наконец выдвинутые Лукашенко при посещении 21.03.2021 мемориального комплекса «Хатынь» обвинения в адрес сторонников национального символа Беларуси — бело-красно-белого флага», — заявляют в BYPOL.


В своем обращении участники BYPOL говорят, что не призывают белорусов отказаться от празднования Дня Воли. Но просят быть внимательнее и держаться подальше от административных зданий, особенно зданий органов внутренних дел. Также они призывают по возможности избегать общественного транспорта. А о подозрительных предметах — немедленно сообщать в милицию.

BYPOL — объединение бывших силовиков, которые покинули государственную службу в связи с событиями 2020 года и выступают за демократические перемены в Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акцию готовят сотрудники Комитета государственной безопасности
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 150 тысяч человек готовы участвовать в новом митинге за Навального
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by