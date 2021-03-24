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В «Новой Боровой» предлагают выставить охрану флага, на который на днях забрался мужчина

24.03.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В telegram-канале «Квартал Парка» появилось объявление: товариществу собственников предложили выставить охрану флагштока с красно-зеленым флагом. Кто за это будет платить и почему появилась такая инициатива, не сообщается.

«Дорогие соседи! На нашей высотке появился флагшток с государственной символикой. В связи с этим товариществу собственников было предложено воспользоваться услугой охраны. Вчера по этому вопросу состоялось заседание правления. В результате обсуждения ЧП приняли решение провести внеочередное общее собрание (голосование) собственников. Оно будет инициировано после вступления в силу нового состава правления (после 31 марта). На это голосование будет вынесен вопрос об охране. По результатам голосования решение по вопросу охраны примут жители. На текущий момент оплата за охрану не производится», — такое сообщение получили жители «Новой Боровой» и, конечно же, успели бурно обсудить его в соцсетях.

В МВД Onliner сообщили, что информации о таком предписании в ведомстве нет. В Минском райисполкоме найти подобный документ тоже не смогли. Мы обратились за комментарием к председателю товарищества собственников «Квартал Парка» Анастасии Немыткиной, однако она отказалась отвечать на наши вопросы.

Напомним, на минувших выходных строитель-высотник выполнял работы в «Новой Боровой». Мужчина залез на мачту с красно-зеленым флагом, а его друзья снимали это на видео.

 
 
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В telegram-канале «Квартал Парка» появилось объявление: товариществу собственников предложили выставить охрану флагштока с красно-зеленым флагом. Кто за это будет...
 
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