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Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей

24.03.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Родители стараются дать своему ребенку имя, которое бы максимально отвечало их образу младенца. Кто-то включает фантазию и выдумывает собственное, другие подбирают из существующих, и обычно все… обычно. Однако случаются ситуации, когда воображение дает сбой. Такими примерами поделились медсестры и акушерки — когда-то им пришлось уговаривать родителей подобрать другое имя новорожденным. А кого-то уговорить не получилось.

В подборке BoredPanda фигурируют имена из англоязычных стран, однако это не мешает ощутить курьезность ситуации.

Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
Латрина — звучит красиво, пока не выяснишь значение слова. Мать девочки звали Трина, и они с мужем решили улучшить имя. Дело в том, что «латрина» — это уборная, отхожее место. Девочку в итоге назвали Катрина, а потом пришел одноименный ураган...
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
Кто мог бы назвать ребенка Смерть? Это была очень молодая пара готов — 18—20-летних родителей с характерным внешним видом. Их дочь в итоге получила имя Мортиша — так же звали матриарха семейки Аддамс
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
Об этом имени знают многие: так Илон Маск решил назвать свое чадо
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
«Мой муж хотел назвать сына Грузовиком. Мы почти развелись из-за этого. Грузовик в нашей семье не появился, и мы до сих пор женаты»
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
«Колон» звучит мужественно, есть театры с таким именем, спортивные клубы, города и фамилии. Но в современном мире, да еще и там, где говорят на английском, colon — это толстая кишка.
На самом деле родители хотели назвать ребенка Коллин (Collin), но с «уникальным» написанием. Так и родилось Colon. Медсестра пояснила им этот момент, и те остановились на Коллине
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
Линолеум — прекрасное латинское имя? Кто-то так посчитал, потому что преподаватель рассказал об ученике с таким именем
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
И снова мужественное имя — Тармак. Родители ребенка были фанатами гонок NASCAR, судя по всему, так у них родился Асфальт. История умалчивает о том, выбрали ли это имя в итоге
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
Ну, здесь все очевидно: Феймос должен (или должна) быть известной. Закладывают в имя будущее своего ребенка. В общем, отговорить не получилось
Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
Вы думаете, шутка про Золушка это шутка? Судя по всему, не для всех. Парень сам рассказал, что его едва не назвали Cinderall. «Не знаю, что курил в тот момент мой папа», — говорит он. К слову, это имя все же иногда встречается
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Родители стараются дать своему ребенку имя, которое бы максимально отвечало их образу младенца. Кто-то включает фантазию и выдумывает собственное, другие...
 
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