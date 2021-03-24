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Туалет, Смерть и Линолеум. Медсестры рассказали об очень странных именах для детей
Источник материала: Onliner
Родители стараются дать своему ребенку имя, которое бы максимально отвечало их образу младенца. Кто-то включает фантазию и выдумывает собственное, другие подбирают из существующих, и обычно все… обычно. Однако случаются ситуации, когда воображение дает сбой. Такими примерами поделились медсестры и акушерки — когда-то им пришлось уговаривать родителей подобрать другое имя новорожденным. А кого-то уговорить не получилось.
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Латрина — звучит красиво, пока не выяснишь значение слова. Мать девочки звали Трина, и они с мужем решили улучшить имя. Дело в том, что «латрина» — это уборная, отхожее место. Девочку в итоге назвали Катрина, а потом пришел одноименный ураган...
Кто мог бы назвать ребенка Смерть? Это была очень молодая пара готов — 18—20-летних родителей с характерным внешним видом. Их дочь в итоге получила имя Мортиша — так же звали матриарха семейки Аддамс
Об этом имени знают многие: так Илон Маск решил назвать свое чадо
«Мой муж хотел назвать сына Грузовиком. Мы почти развелись из-за этого. Грузовик в нашей семье не появился, и мы до сих пор женаты»
«Колон» звучит мужественно, есть театры с таким именем, спортивные клубы, города и фамилии. Но в современном мире, да еще и там, где говорят на английском, colon — это толстая кишка.
На самом деле родители хотели назвать ребенка Коллин (Collin), но с «уникальным» написанием. Так и родилось Colon. Медсестра пояснила им этот момент, и те остановились на Коллине
Линолеум — прекрасное латинское имя? Кто-то так посчитал, потому что преподаватель рассказал об ученике с таким именем
И снова мужественное имя — Тармак. Родители ребенка были фанатами гонок NASCAR, судя по всему, так у них родился Асфальт. История умалчивает о том, выбрали ли это имя в итоге
Ну, здесь все очевидно: Феймос должен (или должна) быть известной. Закладывают в имя будущее своего ребенка. В общем, отговорить не получилось
Вы думаете, шутка про Золушка это шутка? Судя по всему, не для всех. Парень сам рассказал, что его едва не назвали Cinderall. «Не знаю, что курил в тот момент мой папа», — говорит он. К слову, это имя все же иногда встречается
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Родители стараются дать своему ребенку имя, которое бы максимально отвечало их образу младенца. Кто-то включает фантазию и выдумывает собственное, другие...
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