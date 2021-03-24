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Кроссовер Renault Arkana: в Беларусь приехала самая богатая версия

24.03.2021 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск привезли первый экземпляр кроссовера Renault Arkana в самом дорогом и богатом исполнении Pulse, который отличается не только расширенным стандартным оснащением, но и декором.


Специальная комплектация Pulse подразумевает черную окраску крыши, корпусов наружных зеркал и 17-дюймовых легкосплавных колесных дисков, а также тонировку задних стекол. В нижней части задних дверей можно увидеть наклейки с названием специальной версии.



В салоне Arkana Pulse сиденья с комбинированной (ткань/кожа) обивкой черного цвета и красной прострочкой, черная обивка потолка, хромированные накладки на педалях и дверных порогах и декоративные вставки «под карбон». В «базе» имеются «шторки» безопасности для обоих рядов, обогрев задних сидений и аудиосистема Bose с 9 динамиками и сабвуфером.


Цены на Arkana Pulse начинаются от 60 200 рублей за кроссовер с 1,3-литровым турбомотором (150 л.с.), вариатором и передним приводом. Версия с полным приводом на 3700 рублей дороже.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск привезли первый экземпляр кроссовера Renault Arkana в самом дорогом и богатом исполнении Pulse.
 
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