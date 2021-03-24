После проверок Госконтроля приостановили работу 28 аптек

Источник материала: Tut.by

В нескольких городах приостановили работу 28 аптек — из-за нарушения требований законодательства. Это следует из сообщения Госконтроля. Речь идет про аптеки в Минске, Гомеле, Бобруйске, Жодино.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— По результатам контрольных мероприятий, проведенных в марте 2021 года Комитетом государственного контроля, за нарушения требований законодательства Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино, — сообщается на сайте Госконтроля.

В министерстве уточняют, что вместе с другими заинтересованными ведомствами (среди них — МАРТ, Минздрав) продолжают проверки аптек, смотрят обоснованность цен на отечественные и импортные лекарства, а также проверяют соблюдение требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности.

— В феврале — начале марта текущего года мониторинги проведены в 130 аптеках, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности. Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты, — уточняют в КГК. — Определенные меры по ограничению розничных цен на лекарства приняты, в том числе за счет введения аптечными сетями скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. В то же время некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарственные препараты.

Напомним, в феврале стало известно, что Госконтроль проводит мониторинг аптек — проверяют обоснованность повышения цен на импортные и отечественные лекарства из-за повышения ставок НДС. Проверяющие намеревались прийти как в государственные, так и в частные аптеки по всей стране. Ранее 1 января чиновники подняли НДС на многие лекарства и медизделия и потребовали, чтобы импортеры и аптеки привели цены в соответствии новых размеров НДС. Когда аптеки это сделали, власти рекомендовали снизить цены.