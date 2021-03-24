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После проверок Госконтроля приостановили работу 28 аптек
Источник материала: Tut.by
В нескольких городах приостановили работу 28 аптек — из-за нарушения требований законодательства. Это следует
— По результатам контрольных мероприятий, проведенных в марте 2021 года Комитетом государственного контроля, за нарушения требований законодательства Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении розничной реализации лекарств в 28 аптеках Минска, Гомеля, Бобруйска и Жодино, — сообщается на сайте Госконтроля.
В министерстве уточняют, что вместе с другими заинтересованными ведомствами (среди них — МАРТ, Минздрав) продолжают проверки аптек, смотрят обоснованность цен на отечественные и импортные лекарства, а также проверяют соблюдение требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности.
— В феврале — начале марта текущего года мониторинги проведены в 130 аптеках, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности. Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты, — уточняют в КГК. — Определенные меры по ограничению розничных цен на лекарства приняты, в том числе за счет введения аптечными сетями скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. В то же время некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарственные препараты.
Напомним, в феврале стало известно, что Госконтроль
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В нескольких городах приостановили работу 28 аптек - из-за нарушения требований законодательства. Это следует из сообщения Госконтроля. Речь идет про аптеки в...
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