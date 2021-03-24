В Муроме снесли заброшенный элеватор. Но есть нюанс

Источник материала: Tut.by

В Муроме власти решили снести здание заброшенного элеватора. Плановое (хоть и эффектное) событие могло остаться незамеченным, если бы не одно обстоятельство: после подрыва полгорода осталось без электричества и горячей воды. Оказалось, взрыв повредил тепломагистраль и линии электропередач. Под аварийное отключение попали 10 тепловых пунктов. На восстановление работы сетей потребовалось полдня.