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В Муроме снесли заброшенный элеватор. Но есть нюанс

24.03.2021 11:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Муроме власти решили снести здание заброшенного элеватора. Плановое (хоть и эффектное) событие могло остаться незамеченным, если бы не одно обстоятельство: после подрыва полгорода осталось без электричества и горячей воды. Оказалось, взрыв повредил тепломагистраль и линии электропередач. Под аварийное отключение попали 10 тепловых пунктов. На восстановление работы сетей потребовалось полдня. 

 
 
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Электроснабжение и подачу горячей воды в Муроме восстановили
 
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