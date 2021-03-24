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В Муроме снесли заброшенный элеватор. Но есть нюанс
Источник материала: Tut.by
В Муроме власти решили снести здание заброшенного элеватора. Плановое (хоть и эффектное) событие могло остаться незамеченным, если бы не одно обстоятельство: после подрыва полгорода осталось без электричества и горячей воды. Оказалось, взрыв повредил тепломагистраль и линии электропередач. Под аварийное отключение попали 10 тепловых пунктов. На восстановление работы сетей потребовалось полдня.
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Электроснабжение и подачу горячей воды в Муроме восстановили
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