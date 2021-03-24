Семь частых ошибок мужчин при выборе одежды. Избегайте их - и будете выглядеть в разы лучше

Источник материала: Tut.by

Иногда бывает так, что одна деталь портит впечатление от всего образа. Особенно это касается мужчин: белорусы все еще не слишком заморачиваются по поводу своего внешнего вида — мол, ай не до того. Конечно, не все хотят изучать тонкости модного мира, но иногда, чтобы сделать лучше, достаточно как раз чего-то не делать вовсе. Поэтому мы спросили у стилиста Антона Масько, чего стоит избегать, чтобы образы получались уместными.



Антон Масько Стилист, ведет блог в Instagram Стилист,

Ищите брюки правильной длины

Слишком длинные брюки — частая беда у мужчин. Антон Масько говорит: старое правило о том, что можно оставить один «залом» на штанинах, уже неактуально.

— Естестественно, слишком короткие брюки (выше косточки) тоже не надо носить. Удачная длина — от середины косточки и ниже. Но следите, чтобы не появился тот самый «залом», — предупреждает стилист.





Кроме того, длина брюк зависит от обуви, которую вы носите. Если это сникеры (то бишь спортивная обувь, кроссовки) или лоферы, то заломов уж точно быть не должно. Но если вы носите оксфорды или броги, то стилист допускает, что штаны могут доходить до начала ботинка или даже до середины пятки.

— Брюки всегда шьют неровными: они идут как бы под углом и сзади чуть длиннее. Оценивать длину нужно именно по области пятки, — поясняет Антон Масько. — Вообще, «заломы» на брюках — это старая школа. Если посмотреть на современных итальянских портных, то они уже не шьют такие модели.

Выбирайте носки тщательно, а не хватайте первые попавшиеся

Длина носков так же важна, как длина штанов:

— Главное, чтобы когда вы где-то присаживались в общественном месте, никто не видел вашу волосатую голую голень, — обозначает правило Антон Масько. — Если вы уже вышли из дома и не уверены, что носки достаточно длинные, обратите внимание на них, когда присядете: возможно, ситуацию можно поправить, одернув брюки.

Стилист говорит, что короткие носки на самом деле придуманы непонятно для чего, ведь применения им в классическом стиле просто нет:

— Другое дело — следки. Их можно носить под лоферы в теплое время года, когда на улице солнце и от +14−15 градусов. Конечно, если дует ветер и вы еще носите шарф и куртку в застегнутом виде, то лоферы на «голые ноги» смотреться будут очень странно. А вот с жилеткой лоферы уже можно сочетать.





Второй момент — белые носки. Их нужно просто выбросить, если они у вас есть.

— Или оставьте, но только для спортивного зала, — говорит Антон Масько. — Последнее, что касается носков: старайтесь, чтобы они не превращали ваш образ в мешанину из брендов. Если носите кроссовки Adidas, постарайтесь, чтобы носки также были Adidas, а не Nike. Это касается тренировок, конечно: в классическом стиле старайтесь просто выбирать однотонные нейтральные варианты.

Под топсайдеры носки в принципе лучше не надевать: эта обувь считается «морской». Если вам хочется носить их в нашем климате, стилист советует присмотреться к тонким носкам с интересным узором, который сочетается с целым образом — так они не будут привлекать к себе внимание.

Даже застегивать рубашку надо уметь

Застегнутая на все пуговицы рубашка недопустима — даже в самых строгих классических образах.

— Это плохо. Более того, с психологической точки зрения намекает окружающим о неуверенности мужчины в себе, — замечает Антон Масько. — Посмотрите на итальянцев: у них летом вообще рубашка на много пуговиц расстегнута. Естественно, для нас это слишком, но расстегнуть одну пуговицу точно может каждый. Но харизма и ваша мужская уверенность передаются именно через такие детали.





Если хотите поэкспериментировать, стилист советует начать с одной расстегнутой пуговицы, а затем, когда почувствуете себя достаточно комфортно, расстегните вторую.

— Если вы носите льняную рубашку летом, ее позволяется расстегивать даже на третью. Следите только, чтобы ваш волосяной покров не слишком «выпирал» из одежды. В таком случае это будет красиво, — рекомендует собеседник.

Впрочем, выбор рубашки (особенно на лето) тоже имеет нюансы

Рубашки с коротким рукавом — это моветон, если речь идет о городском классическом стиле:

— Что носить тогда? Есть альтернатива — рубашки-поло, причем они бывают на пуговицах снизу до самого верха, не спортивные. Это такой винтажный стиль, но смотрится очень классно. Вспомните, например, на Мэтью Макконахи в фильме «Джентльмены» — пример носки поло под костюм, к которому можно присмотреться. Вот классические рубашки с коротким рукавом, прошу: пожалуйста, не стоит их носить, — смеется стилист. — Просто «нет» и все.

Антон Масько советует безжалостно избавиться от рубашек с коротким рукавом. Если вам не нравятся поло, а с «одетыми» руками ходить жарко, есть более простой и стильный вариант — просто закатывайте рукав.





— Так вы будете выглядеть намного более круто и по-мужски, чем с короткими рукавами. К тому же у «летних» рубашек часто есть какие-то лишние узоры, тесьма, какие-то элементы… Все это портит впечатление от образа.

Кстати, помните: в пиджаках закатывать рукава наоборот не надо. И надевать майку с принтом под них — тоже.

Еще момент: следите за воротником

Это маленький нюанс, который играет огромную роль, по словам стилиста:

— Не поднимайте воротник у поло. Не знаю, зачем люди это делают. Это позволительно только одному человеку — футболисту Эрику Кантона, который играл на поле в таком виде. Человек действительно «вывозил» своей харизмой такой вид, но больше лучше никому этого не делать. Особенно если вы не хотите производить впечатление «типичного русского туриста» на отдыхе.





Покупайте одежду по размеру

Синдромом «вот похудею и влезу в эти штаны» страдают не только женщины, но и мужчины. Стилист предостерегает: так делать не стоит.

— Придет лето, и вы… не похудеете. Покупайте актуальный на сегодня размер. Иначе лучше вообще эту вещь не приобретать, а подождать, — говорит Антон Масько. — Важные правила при выборе рубашки: чтобы пуговицы сходились и на животе, и на груди, и чтобы линия плечей была на месте — до косточки плеча. Если рубашка при этом сильно свободна внизу, не проблема — ее всегда можно отнести к портному и поправить.

То же касается и брюк. Если они туго сходятся на талии или на бедрах, лучше возьмите на размер больше:

— Когда штаны хорошо сидят на талии и попе, то не смотрите, что внизу они слишком длинные или свободные — эти моменты, в отличие от других, можно легко поправить в ателье.

Бабочки — устаревший аксессуар для повседневности

Давно не актуальный аксессуар, по мнению Антона Масько. Его можно носить только на мероприятия с дресс-кодом black tie (полуформальный, для вечерних мероприятий), на балы. Еще вариант — свадьбы, если дресс-код обозначен в приглашении.

— Джинсы, рубашка, бабочка плюс кардиган — таких ребят я иногда вижу, и носить эту комбинацию не стоит. Джинсы и кардиган — отлично, но уберите бабочку, расстегните рубашку на две пуговицы — будет смотреться совсем иначе, — стилист предлагает, как исправить ситуацию. Отдельно он останавливается на бабочках на резинках и застежках:

— Правильная бабочка должна завязываться как галстук.