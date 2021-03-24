Какие курсы доллара и евро установили обменники 24 марта

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 24 марта растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 24 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,53% — до 2,6294 рубля, евро снизился на 0,16% — до 3,1106 рубля, а курс российского рубля снизился на 0,6% — до 3,4468 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.43).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,675 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,631 рубля (Белорусский народный банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, БСБ Банке, Банке Дабрабыт — 2,626 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Беларусбанке, БПС-Сбербанке — 3,16 рубля, а ниже всего — Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,114 рубля (повторимся, в разных обменниках одного банка могут быть разные курсы).

Евро выгоднее всего сдавать в Статусбанке — 3,11 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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