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В ЕС запущена платформа для сбора доказательств нарушений прав человека в Беларуси

24.03.2021 11:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

При поддержке Дании, Германии и Великобритании сегодня запущен механизм для сбора и сохранения доказательств грубых нарушений прав человека в Беларуси, в частности, пыток, сексуального насилия, похищений и убийств.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Светланы Тихановской.

«Эти данные могут быть использованы для возбуждения и расследования уголовных дел и преследования для привлечения к ответственности виновных в преступлениях. Платформа не заменит механизм ООН, но будет работать в его поддержку», - уточняется в сообщении.

Руководить Платформой будет медицинский директор Dignity Йенс Модвиг. В руководство войдут представители правозащитной организации «Весна», Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси и лондонской правозащитной организации «Redress».

Светлана Тихановская поблагодарила международных партнеров за запуск платформы: «Для беларусов очень важно собирать все доказательства пыток. Эта инициатива поможет восстановить законность и справедливость. Все собранные данные могут быть использованы для справедливого расследования в независимых судах новой Беларуси. А сейчас наша задача – делать всё, чтобы в нашей стране не было безнаказанности – ни в настоящем, ни в будущем».

 
 
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При поддержке Дании, Германии и Великобритании сегодня запущен механизм для сбора и сохранения доказательств грубых нарушений прав человека в Беларуси, в...
 
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