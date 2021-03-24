Tesla объявила о начале продаж электромобилей за биткоины

Источник материала: АФН

Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что компания начинает продажу своих авто за биткоины.

"Теперь вы можете купить Tesla за биткойны. Биткоины, поступившие на счет Tesla в качестве оплаты, не будут конвертироваться в фиатную валюту", - написал Маск в Twitter.

Он также сообщил, что возможность оплаты автомобилей биткоинами вне США будет доступна ближе к концу года.

Заявление Макса привело к росту котировок биткоина, курс которого к доллару начал резко повысился с $54,хх т до $56,хх тыс. за биткоин