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В Беларуси закрывают аптеки с неправильными ценами

24.03.2021 11:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси приостановлена работа 28 аптек в Минске, Гомеле, Бобруйске и Жодино «за нарушения требований законодательства», что выражается в «необоснованных ценах» на местные и импортные лекарства.

Об этом сообщает Госконтроль со ссылкой на решение Минздрава РБ.

"Комитетом госконтроля совместно с заинтересованными ведомствами продолжаются контрольно-аналитические мероприятия в аптечной сети по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарственные средства, а также соблюдения требований законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности. В феврале - начале марта мониторинги проведены в 130 аптеках, принадлежащих субъектам хозяйствования различной формы собственности. Установлено, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты", - говорится в сообщении КГК.

«Определенные меры по ограничению розничных цен на лекарства приняты в том числе за счет введения аптечными сетями скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. В то же время некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарства», - сказано в сообщении.

Госконтроль предупреждает владельцев аптечных сетей, что в случае выявления фактов «необоснованного повышения цен на лекарства к субъектам хозяйствования будут применяться соответствующие меры реагирования вплоть до приостановления деятельности аптек».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Беларуси приостановлена работа 28 аптек в Минске, Гомеле, Бобруйске и Жодино «за нарушения требований законодательства», что выражается в «необоснованных ценах»...
 
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