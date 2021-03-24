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После проверок КГК закрылись 28 аптек в Минске, Гомеле, Бобруйске и Жодино
Источник материала: Партизан
После проверок, проведенных в марте 2021 года Комитетом госконтроля, Минздрав приостановил деятельность 28 аптек в Минске, Гомеле, Бобруйске и Жодино. Причиной называется нарушение требований законодательства.
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Как сообщает пресс-служба КГК, мониторинги в феврале — начале марта 2021-го показали, что практически повсюду выросли розничные цены на лекарства.
"Определенные меры по ограничению розничных цен приняты, в том числе за счет введения аптечными сетями скидок, уменьшения размера применяемых торговых надбавок. В то же время некоторые организации проигнорировали рекомендации об ограничении розничных цен на лекарственные препараты", — констатируют в КГК.
В ведомстве предупреждают, что при необоснованном повышении цен на лекарства "будут применяться соответствующие меры реагирования вплоть до приостановки деятельности аптек".
Как рассказывало Еврорадио, в начале года НДС на лекарства вырос до 10%, после чего поднялись и цены на лекарства. По словам председателя КГК Василия Герасимова, на некоторые лекарства цены выросли аж на 30%. В начале марта Александр Лукашенко потребовал жестко контролировать эти цены.
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После проверок, проведенных в марте 2021 года Комитетом госконтроля, Минздрав приостановил деятельность 28 аптек в Минске, Гомеле, Бобруйске и Жодино. Причиной...
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