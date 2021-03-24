Утро 24 марта началось с обысков и задержаний





Обыски проходят у общественных активисток Галины Смирновой и Алёны Чернявской, а также у Владимира Михолапа. По предварительной информации, все трое активистов задержаны.





Вероятнее всего, обыски и задержания бобруйских активистов — часть единой кампании, которая проводится силовыми ведомствами в преддверии 25 марта. Так, вчера в Могилеве был задержан участник акций протеста в августе-сентябре прошлого года Виталий Мандриевский, в могилевском офисе БСДП «Грамада» силовики выломали дверь.





Согласно последней информации, обыск у активистки Алены Чернявской завершился. Изъяли всю технику и символику в бело-красно-белых цветах.