ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Утро 24 марта началось с обысков и задержаний

24.03.2021 11:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бобруйчане сообщают, что сегодняшнее утро в городе началось с обысков и задержаний.


Обыски проходят у общественных активисток Галины Смирновой и Алёны Чернявской, а также у Владимира Михолапа. По предварительной информации, все трое активистов задержаны.

Вероятнее всего, обыски и задержания бобруйских активистов — часть единой кампании, которая проводится силовыми ведомствами в преддверии 25 марта. Так, вчера в Могилеве был задержан участник акций протеста в августе-сентябре прошлого года Виталий Мандриевский, в могилевском офисе БСДП «Грамада» силовики выломали дверь.

Согласно последней информации, обыск у активистки Алены Чернявской завершился. Изъяли всю технику и символику в бело-красно-белых цветах.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бобруйчане сообщают, что сегодняшнее утро в городе началось с обысков и задержаний.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Муроме снесли заброшенный элеватор. Но есть нюанс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by