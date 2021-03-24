Владимир Коноплев: до последней минуты не верилось, что злая болезнь победит. Томаж Чатер — герой

"До последней минуты не верилось, что злая болезнь может победить. В конце января проводили исполком, Томаж на нем выступал. Он, конечно, герой в этом плане. При общении с ним ты никогда не мог заподозрить, что у человека такая болезнь. К сожалению, что случилось, то случилось. Мы родных и близких не оставим в беде. Будем всячески помогать. И сделаем турнир памяти Томажа Чатера", — сказал Коноплев в эфире программы "Спорт-кадр""Беларусь 5".