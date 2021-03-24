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Владимир Коноплев: до последней минуты не верилось, что злая болезнь победит. Томаж Чатер — герой

24.03.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев высказался по поводу смерти Томажа Чатера.



"До последней минуты не верилось, что злая болезнь может победить. В конце января проводили исполком, Томаж на нем выступал. Он, конечно, герой в этом плане. При общении с ним ты никогда не мог заподозрить, что у человека такая болезнь. К сожалению, что случилось, то случилось. Мы родных и близких не оставим в беде. Будем всячески помогать. И сделаем турнир памяти Томажа Чатера", — сказал Коноплев в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".
 
 
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Глава Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев высказался по поводу смерти Томажа Чатера.
 
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