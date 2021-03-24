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Переломный день - 25 марта: когда в Беларусь наконец придет весна

24.03.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Переломный день - 25 марта. И в ближайшее время днем будет до плюс 6 - 8 градусов

КП в Беларуси поинтересовались у синоптиков, сколько нам еще мерзнуть.

Но начальник службы метеопрогнозов Белгидромета Александр Беганский поспешил разбить все наши депрессивные мысли:

- У всех почему-то складывается впечатление, что у нас погода хуже, чем везде. Поверьте мне, у нас далеко не самый плохой вариант, - попытался убедить нас Беганский. - Две предыдущие зимы подряд у нас было очень тепло. И когда в этом году пришли морозы, наступил шок. Что же делать?! 

Но наш рекорд морозов - почти минус 40. И когда было минус 25, все уже умирали: ой как холодно! А летний рекорд где-то плюс 38. И только у нас наступает 30-градусная жара, все стонут, мол, когда уже это закончится. Все познается в сравнении.

И тогда мы попросили сравнить минувший декабрь и март.

- Объясните, почему у нас в декабре погода такая же, как в марте?

- Это две несравнимые вещи. Это все равно, что сравнивать молоко и кефир. Да, температура одинаковая, но в декабре - выше нормы, а марте - около нормы. За 21 день марта средняя температура по стране - от минус 2,6 до плюс 1,2. Это по большей части норма, а по северу даже выше. Декабрьская средняя температура - от минус 2,4 до плюс 1,4. И это на 2 - 4 градуса выше нормы. Но если в конце марта потеплеет, то он будет теплее декабря, и это сравнение будет уже не актуально.

Александр Беганский подчеркнул, что сейчас у нас обычная весна, а наши надежды - это уже другой вопрос.

- Климатическая весна в Беларуси наступает, когда среднесуточная температура воздуха переходит через ноль в сторону повышения. В Минске обычно это происходит в начале третьей декады, а на юго-западе раньше. Поэтому идет ровно по графику. За 21 день марта, несмотря на кажущуюся холодную весну, температура воздуха находится в пределах средних многолетних значений, а по северу даже на градус выше нормы. Обычная белорусская хорошая весна.

Все ждут тепла, согласен. Все думают, что после 1 марта сразу должно быть плюс 20, солнечно и без снега. После 25 марта мы ожидаем некоторое потепление. Прогнозируем, что ночные температуры будут слабо положительными, а дневные - от 4 до11 тепла. Вот это то, что все хотят видеть. Но расслабляться не стоит. В апреле могут быть периоды похолоданий.
 
Теги: Минск
 
 
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