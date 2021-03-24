ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От имени негосударственных СМИ белорусам рассылают "послание Позняка" ко Дню Воли

24.03.2021 11:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские пользователи Telegram получили сообщения от имени ряда негосударственных массмедиа. В этих письмах содержится обращение якобы от Зенона Пазняка.





От имени ветерана оппозиции неизвестные призывают не ходить на акции протеста 25 марта. Редакции медиа, от имени которых приходят данные сообщения, отрицают свою причастность к ним.

«Мы не имеем к этой рассылке никакого отношения», — в частности пояснил портал TUT.BY. Известно, что письма приходили также якобы от «Нашей Нивы» и Onliner.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пользователи Telegram получили сообщения от имени ряда негосударственных массмедиа. В этих письмах содержится обращение якобы от Зенона Пазняка.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США рассказали об украинских «убийцах» российского флота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by