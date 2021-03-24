















От имени ветерана оппозиции неизвестные призывают не ходить на акции протеста 25 марта. Редакции медиа, от имени которых приходят данные сообщения, отрицают свою причастность к ним.





«Мы не имеем к этой рассылке никакого отношения», — в частности пояснил портал TUT.BY. Известно, что письма приходили также якобы от «Нашей Нивы» и Onliner.