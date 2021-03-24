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Азаренко о тренировках 4-летнего сына: Он любит теннис

24.03.2021 11:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказал о теннисных тренировках своего 4-летнего сына Лео.

«Он вообще не хочет бить бэкхенд. Мне приходится его подкупать, чтобы он выполнял бэкхенды.

Это очень грустно, потому что я ему говорю, что у него очень хороший бэкхенд. Говорю: «Почему ты не хочешь? У твоей мамы очень хороший бэкхенд. Так что это у тебя в генах».

Он любит теннис. Его отец спрашивал у него, кем он хочет стать, и он ответил: «Хочу быть как мама». Я умилилась.

Для меня важно, что ему нравится играть, нравится получать удовольствие от тенниса».
 
 
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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко рассказал о теннисных тренировках своего 4-летнего сына Лео.
 
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