Азаренко о тренировках 4-летнего сына: Он любит теннис

«Он вообще не хочет бить бэкхенд. Мне приходится его подкупать, чтобы он выполнял бэкхенды.





Это очень грустно, потому что я ему говорю, что у него очень хороший бэкхенд. Говорю: «Почему ты не хочешь? У твоей мамы очень хороший бэкхенд. Так что это у тебя в генах».





Он любит теннис. Его отец спрашивал у него, кем он хочет стать, и он ответил: «Хочу быть как мама». Я умилилась.





Для меня важно, что ему нравится играть, нравится получать удовольствие от тенниса».