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В России озвучили стоимость «футбольной» версии Volkswagen Polo

24.03.2021 11:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский офис Volkswagen объявил о начале приема заказов на «футбольную» спецверсию лифтбека Polo — это автомобиль в исполнении Football Edition, доступный с двумя двигателями на выбор.


Выход «футбольного» Polo приурочен к предстоящему чемпионату Euro 2020, который из-за пандемии перенесли на лето текущего года. Внешне специальная версия лифтбека отличается накладками Football Edition на передних порогах, а также соответствующим значком на багажной двери.


Из особенностей оснащения — передний центральный подлокотник, салонные коврики с логотипом Euro 2020, камера заднего вида, мультимедиасистема с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой Bluetooth, а также USB-разъемы для задних пассажиров. А еще предусмотрен специальный комплект болельщика (рюкзак, шарф, грим и плюшевый мишка).


У российских дилеров Volkswagen лифтбек футбольной серии появится в апреле. Цены уже объявлены — они начинаются от 1 129 900 рублей (15 140 долларов по текущему курсу) за версию со 110-сильным мотором 1.6 MPI в паре с 5-ступенчатой «механикой». Вариант с 6-ступенчатым «автоматом» обойдется в 1 179 900 рублей (15 800 долларов), а модификация с 1,4-литровым турбомотором TSI (125 л.с.) в связке с 7-ступенчатым «роботом» будет предлагаться за 1 227 900 рублей (16 450 долларов). Продажи Polo Football Edition в Беларуси пока не планируются, но если спецверсия появится, то импортер об этом объявит.

 
 
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Российский офис Volkswagen объявил о начале приема заказов на «футбольную» спецверсию лифтбека Polo - это автомобиль в исполнении Football Edition.
 
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