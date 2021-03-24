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Сын Илона Маска и Граймс записал свой первый музыкальный хит – видео
24.03.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Наследник создателя Tesla Илона Маска и эпатажной певицы Граймс умилил поклонников: в сети обсуждают музыкальный дебют малыша с необычным именем X AE A-XII.
Сын Маска и Граймс появился на свет в мае 2020 года. Для певицы это первый опыт материнства, а вот у миллиардера уже есть пятеро наследников от бывшей жены. Оригинальное имя ребенка произвело настоящий фурор в сети и принесло немало трудностей звездным родителям, но точно наделило малыша разнообразными талантами.
Это подтверждает и недавняя запись в Instagram Граймс: певица опубликовала видео, на котором ее 10-месячный сын записал свой первый хит на синтезаторе.
Оказалось, что мальчик совершенно случайно сыграл мини-отрывок, записал его и даже сумел поставить на повтор. Тем самым он создал "луп" – музыкальный фрагмент, который циклически повторяется в композициях.
"Сегодня я отмечаю день рождения. А маленький Экс сыграл луп на синтезаторе. Наверное это случайность, но результат - просто огонь", – подписала ролик гордая мама.
Стоит отметить, что это не единственный талант маленького наследника: недавно Граймс показала
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Трогательная видеозапись, на которой 10-месячный малыш играет на синтезаторе, появилась в Instagram звездной мамы.
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