Сын Илона Маска и Граймс записал свой первый музыкальный хит – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Наследник создателя Tesla Илона Маска и эпатажной певицы Граймс умилил поклонников: в сети обсуждают музыкальный дебют малыша с необычным именем X AE A-XII.

Сын Маска и Граймс появился на свет в мае 2020 года. Для певицы это первый опыт материнства, а вот у миллиардера уже есть пятеро наследников от бывшей жены. Оригинальное имя ребенка произвело настоящий фурор в сети и принесло немало трудностей звездным родителям, но точно наделило малыша разнообразными талантами.

Это подтверждает и недавняя запись в Instagram Граймс: певица опубликовала видео, на котором ее 10-месячный сын записал свой первый хит на синтезаторе.

Оказалось, что мальчик совершенно случайно сыграл мини-отрывок, записал его и даже сумел поставить на повтор. Тем самым он создал "луп" – музыкальный фрагмент, который циклически повторяется в композициях.

"Сегодня я отмечаю день рождения. А маленький Экс сыграл луп на синтезаторе. Наверное это случайность, но результат - просто огонь", – подписала ролик гордая мама.

Стоит отметить, что это не единственный талант маленького наследника: недавно Граймс показала трогательный снимок сына, где он читает книжку о галактиках и планирует продолжить дело отца.

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