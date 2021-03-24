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Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла агента белорусского КГБ
24.03.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 мар - Sputnik. По предварительной версии, этот человек должен был наладить канал переправки оружия через границу.
"Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Беларуси", – говорится в сообщении на сайте СБУ.
Как уточнили в ведомстве, этот человек "целенаправленно направлялся" на территорию Украины для выполнения разведывательных задач. Также его подозревают в намерении собирать информацию о защищенности государственной границы Украины и числе пограничников.
"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации", – сообщили в СБУ.
© Sputnik / Александр Кряжев
Кроме того, кураторы якобы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу. По данным украинских правоохранителей, это было необходимо для организации провокаций и "создания информационных поводов", чтобы в дальнейшем обвинить Киев в поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.
Мужчина задержан. Если его признают виновным в шпионаже, по украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в 2017-м уже
Тогда задержать нарушителей удалось спустя несколько минут
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О раскрытии агента КГБ Беларуси, который якобы вел шпионскую деятельность, сообщила Служба безопасности Украины.
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