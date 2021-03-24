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Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла агента белорусского КГБ

24.03.2021 11:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 мар - Sputnik. По предварительной версии, этот человек должен был наладить канал переправки оружия через границу.

"Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Беларуси", – говорится в сообщении на сайте СБУ.

Как уточнили в ведомстве, этот человек "целенаправленно направлялся" на территорию Украины для выполнения разведывательных задач. Также его подозревают в намерении собирать информацию о защищенности государственной границы Украины и числе пограничников.

"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации", – сообщили в СБУ.  

© Sputnik / Александр Кряжев
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Кроме того, кураторы якобы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу. По данным украинских правоохранителей, это было необходимо для организации провокаций и "создания информационных поводов", чтобы в дальнейшем обвинить Киев в поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси.

Мужчина задержан. Если его признают виновным в шпионаже, по украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в 2017-м уже был скандал с незаконным перемещением через белорусско-украинскую границу огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц. Иномарка, в которой находились, предположительно, три человека, в пункте пропуска "Александровка", повредив два шлагбаума, не останавливаясь, попыталась незаконно проникнуть на территорию Беларуси.

Тогда задержать нарушителей удалось спустя несколько минут с применением табельного оружия возле одного из населенных пунктов в Наровлянском районе.

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Теги: Минск
 
 
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О раскрытии агента КГБ Беларуси, который якобы вел шпионскую деятельность, сообщила Служба безопасности Украины.
 
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