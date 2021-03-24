Источник материала: UDF



Коммунальная авария в Червене / БЕЛТА

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Червене из-за прорыва теплотрассы без тепла и воды остались 1000 домов, 10 школ и больница Восстановить подачу воды и тепла удалось через два часа — в 12:10.

23 марта в 10:15 спасатели получили сообщение, что по улице Луначарского, 16 прорвало трубопровод холодной воды. Без отопления и воды оставались 990 домов (50 многоквартирных и 940 частных), 10 учреждений образования, больница, райисполком и общежитие.Восстановить подачу воды и тепла удалось через два часа — в 12:10.