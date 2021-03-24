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В Червене из-за прорыва теплотрассы без тепла и воды остались 1000 домов, 10 школ и больница

24.03.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Червене из-за прорыва теплотрассы без тепла и воды остались 1000 домов, 10 школ и больница
Коммунальная авария в Червене / БЕЛТА
Коммунальная авария в Червене оставила большую часть города без тепла и воды, передает БЕЛТА.

23 марта в 10:15 спасатели получили сообщение, что по улице Луначарского, 16 прорвало трубопровод холодной воды. Без отопления и воды оставались 990 домов (50 многоквартирных и 940 частных), 10 учреждений образования, больница, райисполком и общежитие.

Восстановить подачу воды и тепла удалось через два часа — в 12:10.
 
 
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Восстановить подачу воды и тепла удалось через два часа — в 12:10.
 
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