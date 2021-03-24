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КГК: 28 аптек приостановили деятельность из-за нарушения требований законодательства

24.03.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении деятельности в 28 аптеках за нарушения требований законодательства, сообщает пресс-служба КГК. Аптеки находятся в Минске, Гомеле, Бобруйске и Жодино.

Комитетом госконтроля совместно продолжаются контрольно-аналитические мероприятия в аптечных сетях по вопросу обоснованности цен на отечественные и импортные лекарства, а также соблюдения законодательства при осуществлении фармацевтической деятельности.

В феврале — начале марта проведен мониторинг в 130 аптеках различной формы собственности. Выяснилось, что практически повсеместно произошло увеличение розничных цен на лекарственные препараты. Меры по сдерживанию розничных цен на лекарства аптекам известны, им было предложено ввести скидки или уменьшить торговую надбавку. Но некоторые организации проигнорировали рекомендации, за что в их отношении были приняты определенные меры, вплоть до приостановки деятельности.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Министерством здравоохранения принято решение о приостановлении деятельности в 28 аптеках за нарушения требований законодательства, сообщает пресс-служба КГК....
 
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