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На какие товары прямо сейчас снижена цена в Каталоге?

24.03.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Отобрали товары из Каталога, на которые сейчас снизилась цена и их выгодно можно приобрести. Получилось много часов, беспроводная колонка, электрогриль, бытовая химия с бесплатной доставкой домой и ворох другого.

Для комфортного снятия и нанесения макияжа. Косметическое зеркало с подсветкой — за 32 р. 49 р. (скидка 35%)


Косметическое зеркало Jordan&Judy NV026
7 отзывов
зеркало с подсветкой, настольное, увеличение: отсутствует, регулировка угла наклона
–35%32,00 р.
1 предложение

Таблетки для посудомоечной машины Finish Quantum Max Антижир — 29,85 р. за 54 шт. (скидка 50%)


Таблетки для посудомоечной машины Finish Quantum Max Анти-жир (54 шт)
54 шт., моющее средство, ополаскиватель, соль
–50%29,85 р.
1 предложение

Беспроводная колонка SVEN с радио и AUX. Две такие можно объединить в пару. 39,9 р. 62 р. (скидка 35%)


Беспроводная колонка SVEN PS-115 (черный)
15 отзывов
10 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
–23%39,90 р.
15 предложений
Беспроводная колонка SVEN PS-115 (синий)
15 отзывов
10 Вт, питание от аккумулятора, Bluetooth, AUX, FM, USB-flash, картридер
–35%39,90 р.
19 предложений

Наушники Xiaomi с активным шумоподавлением, гибридными излучателями и USB-C — 79 р. 128,53 р.


Наушники Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones JZEJ01JY (серебристый/белый)
наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, 20-40000 Гц, кабель 1.3 м
–39%79,00 р.
20 предложений

Беспроводные наушники Anker SoundCore с беспроводной зарядкой, Bluetooth 5 и aptX — 219 р. 278,64 р.


Наушники Anker SoundCore Liberty Air 2 (черный)
12 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, быстрая зарядка, время работы 7 ч
–19%219 р.
24 предложения

Брутальные и защищенные электронные часы Casio — за 452 р. 663 р. (скидка 32%)


Наручные часы Casio G-Shock GM-5600B-1
мужские, механизм электронный, корпус: нержавеющая сталь, 42.8 мм, минеральное стекло, 200 м, браслет пластиковый
–32%452 р.
6 предложений
Все часы на скидке в Каталоге

Швейцарские часы Swiss Military Hanowa по сниженной цене — скидки до 37%


Наручные часы Swiss Military Hanowa Mountaineer 06-4345.7.04.007
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет кожаный
–37%461 р.
4 предложения
Наручные часы Swiss Military Hanowa Challenge Undercover 06-4280.04.002.05
1 отзыв
мужские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 42 мм, сапфировое стекло, 100 м, браслет кожаный
–22%569 р.
4 предложения
Все часы Swiss Military на скидке в Каталоге

Деловые часы на каждый день с кожаным ремешком — Casio за 92 р. (скидка 32%)


Наручные часы Casio MTP-1303PL-2A
3 отзыва
мужские, механизм кварцевый, корпус: латунь, 40 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–31%92,00 р.
7 предложений
Все часы на скидке в Каталоге

Новые наручные часы для свежего весеннего образа — DKNY за 241 р. (скидка 35%)


Наручные часы DKNY NY2821
женские, механизм кварцевый, корпус: нержавеющая сталь, 34 мм, минеральное стекло, 50 м, браслет кожаный
–35%241 р.
1 предложение

Электробритва Philips для влажного бритья c насадкой-стайлером — за 299 р. (со скидкой 100 р.)


Электробритва Philips S5583/38
роторная, сухое и влажное (с пеной) бритье, питание от АКБ, 1 час автономной работы
–25%299 р.
2 предложения

Складной стол со стульями для комфортного пикника или рыбалки с друзьями — за 103 р. 136 р. (скидка 25%)


Стол со стульями Green Glade Р702
стол со стульями, алюминий/МДФ/полиэстер, максимальная нагрузка 20 кг, белый/бежевый цвет, 120x60x70 см, 6.3 кг
–25%103 р.
7 предложений

Сочные стейки дома, 7 программ и функция духовки — электрогриль Redmond за 420 р. 581,9 р. (скидка 25%)


Электрогриль Redmond SteakMaster RGM-M825P
2100 Вт, универсальный, двухсторонний (гриль-пресс), габариты 377x327 мм, рабочая поверхность 313x244 мм
–28%420 р.
2 предложения

Складная подставка для ноутбука со скидкой 20% — Evolution за 38,4 р.


Подставка для ноутбука Evolution LS102
6 отзывов
для ноутбука до 15.6", регулируемый наклон
–20%38,40 р.
6 предложений

Для взрослых и усидчивых. Bugatti Chiron из серии Lego Technic из 3599 деталей – за 900 р. (скидка 100 р.)


Конструктор LEGO Technic 42083 Bugatti Chiron
3 отзыва
Technic, рекомендуемый возраст 16 лет, 3599 деталей
–10%900 р.
8 предложений

Золотой робот из Lego Ninjago с четырьмя фигурками ниндзя — за 94 р. 125 р.


Конструктор LEGO Ninjago 71702 Золотой робот
Ninjago, рекомендуемый возраст 8 лет, 489 деталей
–29%89,34 р.
3 предложения

Ограниченное предложение на компактный современный ультрабук Xiaomi RedmiBook Air 13" – 2199 р. 2482 р.


Ноутбук Xiaomi RedmiBook Air 13" JYU4315CN
13.3" 2560 x 1600 IPS, несенсорный, Intel Core i5 10210Y 1000 МГц, 16 ГБ, SSD 512 ГБ, граф. адаптер: встроенный, Windows 10, цвет крышки серый
–11%2199 р.
6 предложений

Стиральная машина Electrolux с обработкой паром и загрузкой до 8 кг — 1188 р. 1479 р.


Стиральная машина Electrolux EW6F4R28B
10 отзывов
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 8 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 54.7 см (с люком 57.6 см), энергопотребление A+++, 14 программ
–20%1188 р.
16 предложений

Новый Wi-Fi для вашего дома. Двухдиапазонный роутер Keenetic с 4 гигабитными портами, 2 USB и бесшовным роумингом — 209 р. 279 р.


Wi-Fi роутер Keenetic Viva KN-1910
15 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1267 Mbps, UMTS (W-CDMA) (3G)/LTE (опция), 802.1X, 4xGigabit LAN, 1xWAN, 2xUSB
–25%209 р.
22 предложения

Городской рюкзак на каркасе с отделением для 15" ноутбука от белорусского бренда Vokladki за 44 р. 70 р.


Рюкзак Vokladki Узор
4 отзыва
городской, унисекс; 1 отделение
–37%44,00 р.
1 предложение

Фирменный городской рюкзак HP Value за 49,99 р. 65 р.


Рюкзак HP Value Backpack
2 отзыва
городской, унисекс; 1 отделение
–23%49,99 р.
3 предложения

Популярная белорусская мясорубка в богатой комплектации со скидкой 20% — 116 р. 137,53 р.


Мясорубка Белвар КЭМ-36/220-4-32
5 отзывов
1000 Вт (при блокировке вала), реверс, материал корпуса: пластик
–16%116 р.
14 предложений

Погружной блендер Redmond с измельчителем и насадкой для пюре — 150 р. 189,8 р.


Погружной блендер Redmond RHB-2979
1200 Вт, 5 скоростей, многоступенчатая регулировка скорости
–21%150 р.
16 предложений

Стиральные порошки и гели Ariel, Persil и Losk с бесплатной доставкой от 15 р. — скидки до 42%


Гель для стирки Persil Color 2.6 л
ручная/машинная стирка, применение: для цветного белья
–41%23,45 р.
1 предложение
Стиральный порошок Ariel Горный родник 4.5кг
2 отзыва
машинная стирка, применение: для белого белья
–42%18,39 р.
2 предложения
Стиральный порошок Losk Горное озеро 4.05 кг
машинная стирка, применение: для цветного белья/для белого белья
–41%12,85 р.
1 предложение
Все порошки на скидке в Каталоге

Как будто в отпуске. Кофе Starbucks — скидка 25%


Кофе Starbucks Pike Place в зернах 200 г
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
–25%14,99 р.
1 предложение
Кофе Starbucks Espresso Roast в зернах 200 г
1 отзыв
зерновой, арабика 100%, робуста 0%, темная обжарка
–25%14,99 р.
1 предложение
Кофе Starbucks Blonde Espresso Roast в зернах 200 г
1 отзыв
зерновой, арабика 100%, робуста 0%, легкая обжарка
–25%14,99 р.
1 предложение
Модный кофе за 15 р. в Каталоге
 
 
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Отобрали товары из Каталога, на которые сейчас снизилась цена и их выгодно можно приобрести. Получилось много часов, беспроводная колонка, электрогриль, бытовая...
 
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