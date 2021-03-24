Дом с газоном на крыше в Исландии. Вот как он выглядит снаружи и изнутри

Источник материала: Tut.by

Исландские архитекторы из бюро Krads филигранно вписали дом на берегу озера Тингвадлаватн в ландшафт. Как пишет admagazine.ru , они выбрали место на склоне так, чтобы постройка оставила минимальный экологический след, а крышу покрыли дерном с местными травами и цветами.



Фото: Marino Thorlacius

Двухэтажное здание авторы составили из двух объемов со скошенными крышами, архитектуру которых логично продолжает стоящий ниже по склону лодочный сарай. Все три геометричных блока имеют односкатные крыши, покрытые дерном. Облицовка фасада черными деревянными планками также перекликается с красками окружающей природы.



Фото: Marino Thorlacius

Комбинация двух скошенных крыш разной ориентации отвечает особенностям ландшафта и помогает открыть оптимальные виды как на лежащее внизу озеро, так и на горы.



Фото: Marino Thorlacius

Расположенный «лицом» к озеру блок имеет панорамные окна на фронтальном фасаде и вмещает общую зону гостиной, столовой и кухни, а также спальню хозяев. Стеклянные двери с обратной стороны здания выходят на укромную треугольную террасу. В хорошую погоду здесь можно пообедать, рассматривая очертания гор Йорутиндур и Хатиндур.



Фото: Marino Thorlacius



Фото: Marino Thorlacius

В двусветном боковом корпусе архитекторы разместили лестницу и антресоль с ограждением из деревянных планок. Хозяева дома используют лофтовое пространство наверху в зависимости от конкретных потребностей — как игровую, библиотеку, зону отдыха или рабочий кабинет. Ленточное окно смотрит на озеро и зеленую крышу, куда можно выйти, чтобы полюбоваться пейзажем.



Фото: Marino Thorlacius

Стены и потолок сделаны из дерева. «Начинка» у здания тоже деревянная: авторы использовали ровные белые поверхности, красивые планки медового цвета для потолка и перегородок и сероватую светлую древесину для стен и пола.



Фото: Marino Thorlacius

Утопленная зона гостиной визуально увеличивает высоту потолка в комнате и создает ощущение уюта, которое дополняют кожаные диваны, меховые и шерстяные пледы.