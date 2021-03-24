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Дом с газоном на крыше в Исландии. Вот как он выглядит снаружи и изнутри
Источник материала: Tut.by
Исландские архитекторы из бюро Krads филигранно вписали дом на берегу озера Тингвадлаватн в ландшафт. Как пишет
Двухэтажное здание авторы составили из двух объемов со скошенными крышами, архитектуру которых логично продолжает стоящий ниже по склону лодочный сарай. Все три геометричных блока имеют односкатные крыши, покрытые дерном. Облицовка фасада черными деревянными планками также перекликается с красками окружающей природы.
Комбинация двух скошенных крыш разной ориентации отвечает особенностям ландшафта и помогает открыть оптимальные виды как на лежащее внизу озеро, так и на горы.
Расположенный «лицом» к озеру блок имеет панорамные окна на фронтальном фасаде и вмещает общую зону гостиной, столовой и кухни, а также спальню хозяев. Стеклянные двери с обратной стороны здания выходят на укромную треугольную террасу. В хорошую погоду здесь можно пообедать, рассматривая очертания гор Йорутиндур и Хатиндур.
В двусветном боковом корпусе архитекторы разместили лестницу и антресоль с ограждением из деревянных планок. Хозяева дома используют лофтовое пространство наверху в зависимости от конкретных потребностей — как игровую, библиотеку, зону отдыха или рабочий кабинет. Ленточное окно смотрит на озеро и зеленую крышу, куда можно выйти, чтобы полюбоваться пейзажем.
Стены и потолок сделаны из дерева. «Начинка» у здания тоже деревянная: авторы использовали ровные белые поверхности, красивые планки медового цвета для потолка и перегородок и сероватую светлую древесину для стен и пола.
Утопленная зона гостиной визуально увеличивает высоту потолка в комнате и создает ощущение уюта, которое дополняют кожаные диваны, меховые и шерстяные пледы.
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Дом с газоном на крыше в Исландии.
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