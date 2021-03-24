Самое милое видео за сегодня. Посмотрите, как попугай знакомится со щенком

Источник материала: Tut.by

Забавный момент знакомства домашнего попугая со щенком попал на видео. Хозяйка поднесла собаку к птице и попросила сказать, что он любит ее. Пернатый тут же повторил за девушкой. Но то, как он это сделал, как минимум умиляет. Трогательное видео в Instagram к этому моменту набрало 30 тысяч просмотров.