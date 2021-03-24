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Международная платформа будет регистрировать виновных в нарушении прав человека в Беларуси

24.03.2021 12:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

24 марта начала работу международная платформа для Беларуси по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека.

Международная платформа будет регистрировать виновных в нарушении прав человека в Беларуси

«Международная платформа для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (International Accountability Platform for Belarus) — это коалиция независимых правозащитных организаций, объединивших свои усилия для сбора, обработки, проверки и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, в том числе пыток, совершенных белорусскими властями в преддверии президентских выборов 2020 года и в последующий период», — говорится в сообщении на сайте платформы.

Создание платформы поддержал широкий круг государств, в том числе Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Чехия, Швейцария и Эстония.

Целью платформы является сбор, обработка, проверка и хранение информации, документации и доказательств серьезных нарушений в области прав человека, совершенных в Беларуси в преддверии президентских выборов в 2020 года и в последующий период.

«Документация, собранная международной платформой, будет использоваться в ходе любых будущих независимых уголовных расследований и судебных разбирательств в соответствии со стандартами международного права в национальных, региональных или международных судах и трибуналах, которые обладают или могут в будущем обладать юрисдикцией в отношении этих преступлений в соответствии с международным правом», — отмечается в сообщении.

 
 
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24 марта начала работу международная платформа для Беларуси по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека.
 
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