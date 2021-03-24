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Более сотни активистов будут судить по уголовным статьям

24.03.2021 12:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 граждан, которые обвиняются по ст. 342 Уголовного кодекса. 87 граждан уже осуждены по данной статье, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Более сотни активистов будут судить по уголовным статьям

В отношении 87 граждан, уже осужденных по данной статье, в качестве наказаний «избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа». «В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым — суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения, — говорится в сообщении. — Для установления всех причастных к преступлениям против общественной безопасности в 2020 году органы прокуратуры приняли меры по активизации следственно-розыскных действий».

Пресс-служба Генпрокуратуры приводит пример «раскрытой масштабной противоправной деятельности группы граждан»: «Так, В., Г., К. и Ш. с 9 августа по 4 ноября 2020 года, действуя с распределением ролей и по предварительному сговору с иными лицами, организовали мероприятия по сбору активных и пассивных участников нарушения общественного порядка, сопряженного с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций».

Ранее избранные к обвиняемым меры пресечения заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежними — заключение под стражу, а в отношении Ш. — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

 

 
 
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В суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 граждан, которые обвиняются по ст. 342 Уголовного кодекса. 87 граждан уже осуждены по данной статье, сообщает...
 
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