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В Беларуси осуждены 87 человек за участие в акциях протеста

24.03.2021 12:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти подвергли уголовному преследованию 87 человек за участие в акциях гражданского протеста против фальсификации итогов выборов и насилия в отношении граждан страны.

Такие данные приводит Генпрокуратура РБ.

«На сегодня по статье ст.342 Уголовного кодекса Республики Беларусь (массовые беспорядки – ред.) осуждено 87 лиц. В качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В одном случае лицо, совершившее общественно опасное деяние, было признано невменяемым – суд применил к нему принудительные меры безопасности и лечения», - говорится в сообщении.

«На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по ст.342», - также сказано в сообщении.

 
 
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Белорусские власти подвергли уголовному преследованию 87 человек за участие в акциях гражданского протеста против фальсификации итогов выборов и насилия в...
 
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