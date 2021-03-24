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СБУ разоблачила агента КГБ Беларуси, готовящего провокации на границе

24.03.2021 12:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила разведывательную деятельность гражданина Беларуси.

Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлен на территорию Украины для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности, говорится в сообщении на сайте СБУ.

Агенту была поставлена задача по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье; состоянии защищенности государственной границы Украины; порядке ее охраны; техническом оснащении, количестве задействованного личного состава Государственной пограничной службы Украины; характеризующих и компрометирующих данных на пограничников и таможенников и др.

С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих ГНС Украины, имеющих доступ к засекреченным данным.

Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу.

Полученные контрразведкой СБУ данные свидетельствуют о том, что эта деятельность среди прочего имела целью организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности иностранного гражданина проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры.

Сейчас гражданину Беларуси объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ в течение 2020 года начала 304 уголовных производства, в том числе четыре по признакам шпионажа. В прошлом году вынесено два приговора по факту шпионажа.

 
 
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Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила разведывательную деятельность гражданина Беларуси.
 
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