Источник материала: Хартия'97

«А тут еще африканские гешефты Таракана оказались под угрозой» 24.03.2021, 12:04

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Неудивительно, что внешнеполитическая доктрина узурпатора приобрела такой истерический характер.

Из всех дипломатических действий белорусским властям сейчас лучше всего удается бомбить Воронеж, пишет телеграм-канал «Письма к дочери» .

Вот не получилось у них одержать «сокрушительную дипломатическую победу» над Варшавой, так решили ответить ассиметрично, арестовав председателя Союза поляков. Теперь, видимо, будут ждать, пока поляки одумаются и прибегут просить «равноправного диалога».

Но ведь они же не одумаются и не прибегут. Скорее же совсем наоборот – как-нибудь ассиметрично ответят. Потому что это белорусским властям ничего не остается, кроме как бомбить Воронеж, а у поляков вариантов ответа сейчас много. Вот поссорятся власти с Польшей, и как потом возить беларусские креветки?

А тут еще африканские гешефты вдруг оказались под угрозой. В Демократической Республике Конго задержали почетного консула Зимбабве в Беларуси, подозреваемого в торговле оружием . Африканское Daily Maverick пишет, что он мог быть задержан за попытку продать оружие бывшему президенту страны Жозефу Кабиле, который с неохотой покинул свой пост в прошлом году. При том, что сам Кабила, кстати, ни о каком оружии никого не просил. То есть, если источники Daily Maverick не врут, получается, что пока белорусские власти тут клеймят «чешских кукловодов», социально близкий им бизнесмен пытается продать настоящее оружие для вполне себе настоящего переворота.

Но даже если источник вдруг ошибся, для белорусских властей это все равно очень неприятная история. Потому что следователи же, наверное, захотят узнать, где почетный консул Зимбабве берет оружие в промышленных масштабах. И даже, возможно, поделятся потом своими знаниями с коллегами в США. Ну, поскольку задержанный попутно является еще и американским гражданином. А когда они начнут все это выяснять, это же даже страшно себе представить какие неожиданные подробности могут обнаружиться. Потому что страны Африканского континента, они же нам не чужие. Не зря за них отвечает сам руководитель президентского управления делами.

Если ты гордишься брендом «диктатура» и при этом занимаешь гордое 20-е место в мире по продажам оружия, так надо быть готовым ко всяким неприятностям. Потому что национальные особенности подсчета голосов избирателей и продажи оружия тем, кому его продавать не рекомендуется – это совсем разный уровень санкций. Так что, наверное, неудивительно, что белорусская внешнеполитическая доктрина приобрела такой несколько истерический характер. Потому что никто же не любит. Каждый, вот буквально каждый норовит обидеть.

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