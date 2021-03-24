Источник материала: Хартия'97

Как проводили границы БНР 24.03.2021, 11:47

Карта Белорусской Народной Республики стала первой картой Беларуси как отдельного государства.

Портал tut.by разбирался, на что ориентировались ученые и политики, решая, какими могут быть границы страны.

Третья уставная грамота, подписанная 25 марта 1918 года, говорит о том, что Рада БНР представляла БНР как независимое и свободное государство. Какие границы оно могло иметь, если бы все сложилось?





«Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічэбную перавагу беларускі народ, а ласьне: Магілеўшчыну, беларускія часьці Меншчыны, Гродзеншчыны (з Гроднай, Беластокам і інш.), Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігоўшчыны і сумежныя часьці суседніх губерняў, заселеныя беларусамі», — обозначено в документе.

Сейчас в Национальном историческом музее Беларуси выставляется карта с границами БНР.





Ее создатели вдохновлялись картой профессора Евхима Карского, изданной еще в 1903 году.

— На карте Евхима Карского белорусов отобразили как этнос и обозначили границы расселения этого народа. Карта несколько раз потом переиздавалась, — объясняет один из организаторов выставки Артур Янович.

Дорота Михалюк, автор книги «Беларуская Народная Рэспубліка 1918−1920 гг.: ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці», пишет, что определить границы БНР было важнейшей задачей, причем независимо от того, войдет Беларусь в федеративный союз или станет самостоятельным субъектом международного права.

Впервые проблему, как обозначить границы Беларуси (тогда — как автономии в составе Российской Федерации), подняли в марте 1917 года на съезде белорусских национальных организаций. Тогда для этой задачи создали комиссию из ученых-историков и этнографов. Но комиссия свою работу над границами не начала, пишет Михалюк.

До поздней весны 1918 года у белорусов не было описанных границ. В мае 1918 года при Народном секретариате иностранных дел БНР создали комиссию, которая начала эту работу.

За основу взяли как раз «Этнографическую карту белорусского племени» 1903 года профессора Евхима Карского и ее обновленную версию за 1917 год.

«Карта Евхима Карского была первой лингвистической картой, которая трактовала белорусский язык как самостоятельный», — пишет Дорота Михалюк.





Автор исследования отмечает, что этнические границы Карский определил исключительно на основе языкового критерия, без учета других факторов, таких, как, например, фольклор.

Ученый подробно описывает встречи делегаций из Беларуси с представителями тех стран, представление которых о границах не совпадало с белорусским. Одной из таких спорных территорий было Полесье — богатый край, на который претендовали и украинская, и белорусская сторона. Любопытно, что Западное Полесье — Брестский, Пружанский, Кобринский поветы Карский причислял к землям с распространением украинского языка.

Концепция границ БНР несколько изменилась после того, как в комиссии появился ученый Митрофан Довнар-Запольский.

Он считал, что южное Подляшье вместе с Брестом, Пружанами, Кобрином, а также Восточное и Западное Полесье по обе стороны Припяти с Мозырем, Речицей, Лоевом и Гомелем принадлежат Беларуси как по этнографическим причинам, так и по историческим. Доказывал он это главным образом принадлежностью названных территорий к Великому Княжеству Литовскому после заключения Люблинской унии, ссылался также на более ранний период, когда территория бассейна Припяти входила в состав Турово-Пинского княжества. Профессор принимал во внимание также этнографическую близость Полесья к другим регионами Беларуси, причем делал упор на схожесть фольклора, обрядности и ментальности.





В итоговой версии карты опирались не только на разработки профессоров Карского и Довнар-Запольского, но и на стратегические цели. Например, северо-западная граница на карте охватила территорию Граевского повета Ломжинской губернии (теперь — Польша), которую нельзя считать этнически белорусской. Но только таким способом БНР получала соседство с Германией в Восточной Пруссии. Некоторые деятели БНР видели в Германии гаранта безопасности границ потенциального государства и главного торгового партнера.

Однако «поработать» эти границы не успели…

Но главный момент в том, что в 1918 году белорусы заявили: там, где живут белорусы, должна быть БНР.

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