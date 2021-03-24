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Дмитрия Лаевского вызывают сегодня на совет Коллегии адвокатов
Источник материала: Партизан
На вечер 24 марта Дмитрия Лаевского вызвали на совет Коллегии адвокатов, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Он должен быть там в 18:00.
Лаевский защищает интересы политзаключенных Виктора Бабарико и Максима Знака.
Как сообщалось ранее, два адвоката, защищавшие интересы Виктора Бабарико, уже были лишены лицензий — Александр Пыльченко и Людмила Казак.
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На вечер 24 марта Дмитрия Лаевского вызвали на совет Коллегии адвокатов, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Он должен быть там в 18:00.
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