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Дмитрия Лаевского вызывают сегодня на совет Коллегии адвокатов

24.03.2021 12:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На вечер 24 марта Дмитрия Лаевского вызвали на совет Коллегии адвокатов, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Он должен быть там в 18:00.




Лаевский защищает интересы политзаключенных Виктора Бабарико и Максима Знака.

Как сообщалось ранее, два адвоката, защищавшие интересы Виктора Бабарико, уже были лишены лицензий — Александр Пыльченко и Людмила Казак.
 
 
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На вечер 24 марта Дмитрия Лаевского вызвали на совет Коллегии адвокатов, сообщает пресс-служба Виктора Бабарико. Он должен быть там в 18:00.
 
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