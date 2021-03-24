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Три блогера угнали такси в Москве – это был пранк: их задержали

24.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три блогера угнали такси в Москве – это был пранк: их задержали

Троих блогеров задержала полиция, они угнали такси бизнес-класса ради розыгрыша в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Блогеры, по данным полиции, вызвали такси бизнес-класса на Пресненскую набережную. Когда подъехала машина, в салон сели двое мужчин. Они попросили водителя открыть багажник, чтобы помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда водитель вышел из машины, один из мужчин сел за руль и уехал. Подозреваемые вернулись через несколько минут. Водителю они рассказали, что таким образом пошутили над ним. Один из находившихся в салоне соучастников, снимал все на видео, в том числе и реакцию водителя.

Подозреваемых задержали в этот же день. Мужчины в соцсетях ведут блог и постоянно снимают видео с розыгрышами. Возбуждено уголовное дело.

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Троих блогеров задержала полиция, они угнали такси бизнес-класса ради розыгрыша в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России. Блогеры, по данным полиции,...
 
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