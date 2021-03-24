Самую большую картину в мире продали за 62 миллиона долларов

Источник материала: ОНТ

Самая большая картина в мире ушла с молотка за 62 миллиона долларов.

Речь о полотне «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри. Её обладателем стал криптомиллионер. Над холстом площадью в два футбольных поля художник работал во время самоизоляции. Писал её семь месяцев в одном из дубайских отелей.

Вырученные деньги художник решил отдать на благотворительные проекты помощи детям и борьбе с последствиями пандемии.

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