|
Самую большую картину в мире продали за 62 миллиона долларов
Источник материала: ОНТ
Самая большая картина в мире ушла с молотка за 62 миллиона долларов.
Речь о полотне «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри. Её обладателем стал криптомиллионер. Над холстом площадью в два футбольных поля художник работал во время самоизоляции. Писал её семь месяцев в одном из дубайских отелей.
Вырученные деньги художник решил отдать на благотворительные проекты помощи детям и борьбе с последствиями пандемии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая большая картина в мире ушла с молотка за 62 миллиона долларов. Речь о полотне «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри. Её обладателем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)