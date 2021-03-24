ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самую большую картину в мире продали за 62 миллиона долларов

24.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Самую большую картину в мире продали за 62 миллиона долларов

Самая большая картина в мире ушла с молотка за 62 миллиона долларов.

Речь о полотне «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри. Её обладателем стал криптомиллионер. Над холстом площадью в два футбольных поля художник работал во время самоизоляции. Писал её семь месяцев в одном из дубайских отелей. 

Вырученные деньги художник решил отдать на благотворительные проекты помощи детям и борьбе с последствиями пандемии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая большая картина в мире ушла с молотка за 62 миллиона долларов. Речь о полотне «Путешествие человечества» британского художника Саши Джафри. Её обладателем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гиперзвук, наземные и противокорабельные. Все многоцелевые АПЛ России получат новые ракеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by