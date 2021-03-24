10 старых детских фотографий, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом

Источник материала: ОНТ

Детство – самое беззаботное и счастливое время в жизни человека, когда многие вещи, которые пугают взрослых, кажутся притягательными и безобидными. Высота, дикие животные, бенгальские огни и многое другое особенно заманчиво для малышей.

Герои этой подборки фотографий из прошлого века вызывают восхищение своим бесстрашием, умиляют наивностью и, возможно, пугают нынешних родителей.

11-летний мальчик гладит тигра



reesmeister

А это точно безопасно?



claire303

С папой не соскучишься





imakethenews

Уроки плавания в 1930-х выглядели вот так





cheml0vin

Знакомство со змеей





jeffvanlaeth em

Такие клетки прикрепляли к окнам снаружи, чтобы дети могли дышать свежим воздухом





DaveDon

Альтернатива мячу





chickensunited

Это не строительная, а детская площадка





Pet_Defective

Пока мама не видит, можно выпить вина





lanko69

Кто сказал, что на медведях не катаются?





Homebrew-Joe

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