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10 старых детских фотографий, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом

24.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 старых детских фотографий, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом

Детство – самое беззаботное и счастливое время в жизни человека, когда многие вещи, которые пугают взрослых, кажутся притягательными и безобидными. Высота, дикие животные, бенгальские огни и многое другое особенно заманчиво для малышей. 

Герои этой подборки фотографий из прошлого века вызывают восхищение своим бесстрашием, умиляют наивностью и, возможно, пугают нынешних родителей. 

11-летний мальчик гладит тигра 

reesmeister

А это точно безопасно? 

claire303

С папой не соскучишься


imakethenews

Уроки плавания в 1930-х выглядели вот так


cheml0vin

Знакомство со змеей 


jeffvanlaethem

Такие клетки прикрепляли к окнам снаружи, чтобы дети могли дышать свежим воздухом


DaveDon

Альтернатива мячу 


chickensunited

Это не строительная, а детская площадка


Pet_Defective

Пока мама не видит, можно выпить вина


lanko69

Кто сказал, что на медведях не катаются? 


Homebrew-Joe

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Теги: знакомства
 
 
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Детство – самое беззаботное и счастливое время в жизни человека, когда многие вещи, которые пугают взрослых, кажутся притягательными и безобидными. Высота, дикие...
 
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