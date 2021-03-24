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10 старых детских фотографий, от которых у современных родителей волосы встанут дыбом
Источник материала: ОНТ
Детство – самое беззаботное и счастливое время в жизни человека, когда многие вещи, которые пугают взрослых, кажутся притягательными и безобидными. Высота, дикие животные, бенгальские огни и многое другое особенно заманчиво для малышей.
Герои этой подборки фотографий из прошлого века вызывают восхищение своим бесстрашием, умиляют наивностью и, возможно, пугают нынешних родителей.
11-летний мальчик гладит тигра
А это точно безопасно?
С папой не соскучишься
Уроки плавания в 1930-х выглядели вот так
Знакомство со змеей
Такие клетки прикрепляли к окнам снаружи, чтобы дети могли дышать свежим воздухом
Альтернатива мячу
Это не строительная, а детская площадка
Пока мама не видит, можно выпить вина
Кто сказал, что на медведях не катаются?
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Детство – самое беззаботное и счастливое время в жизни человека, когда многие вещи, которые пугают взрослых, кажутся притягательными и безобидными. Высота, дикие...
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