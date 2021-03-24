Гигантский контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале и перекрыл дорогу другим кораблям

Источник материала: ОНТ

Кому сейчас точно нужна помощь – так это гигантскому контейнеровозу, который сел на мель в Суэцком канале. При этом он перекрыл один из самых загруженных в мире морских торговых путей.

Мегакорабль длиной 400 метров застрял, пытаясь пройти между Красным и Средиземным морями. В результате более ста судов на обоих концах канала оказались в тупике.

Ever Given сел на мель случайно из-за сильного ветра. Операция по его освобождению из-за размеров судна может растянуться на несколько дней, опасаются владельцы других торговых кораблей.

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