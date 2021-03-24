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Стали доступны новые данные масштабного социологического исследования

24.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали доступны новые данные масштабного социологического исследования

Стали доступны новые данные масштабного социологического исследования, которое проводилось в нашей стране на протяжении месяца. Этот анализ во многом лёг в основу решений Всебелорусского народного собрания. 

Среди прочего, у белорусов спрашивали, какими будут их действия в случае ухудшения экономической ситуации. Почти семь из десяти наших граждан готовы самостоятельно искать способы улучшения своей жизни. Свыше 16% опрошенных предпочтут ничего не предпринимать, просто ждать.

Интересовались специалисты и тем, каким образом возможно разрешение сегодняшних проблем в белорусском обществе. Примечательно, что из вариантов ответов самыми популярными стали предложения экономической направленности – это создание рабочих мест и повышение уровня заработной платы. 

Также респондентов просили оценить действия стран по отношению к событиям в Беларуси. Больше других наши соотечественники одобряют позицию России и Китая. Гораздо меньше понимания находит у белорусов Европейский союз, ещё слабее позиции отдельно у Польши. В основном не получают одобрения действия властей Украины, стран Балтии, ещё ниже рейтинг у позиции Соединённых Штатов. Эти данные красноречивее слов говорят об истинных настроениях в белорусском обществе. 

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Стали доступны новые данные масштабного социологического исследования, которое проводилось в нашей стране на протяжении месяца. Этот анализ во многом лёг в...
 
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