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Стало известно, почему лучше не есть свежий хлеб

24.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, почему лучше не есть свежий хлеб

Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала в интервью радио Sputnik, почему лучше не есть свежий хлеб, особенно, если имеются заболевания органов ЖКТ.

По структуре и составу ароматный свежеиспеченный хлеб отличается от более черствого продукта. Во-первых, у него более высокая кислотность. И если у вас имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, такая еда может привести к обострениям хронических заболеваний.

Кислотные и другие свойства хлеба меняются с течением времени. Если подождать  8 ч, а лучше сутки, то выпечка станет менее вредной для организма.

Фото: Pixabay.com

 

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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала в интервью радио Sputnik, почему лучше не есть свежий хлеб, особенно,...
 
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