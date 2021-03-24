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Стало известно, почему лучше не есть свежий хлеб
Источник материала: ОНТ
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала в интервью
По структуре и составу ароматный свежеиспеченный хлеб отличается от более черствого продукта. Во-первых, у него более высокая кислотность. И если у вас имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, такая еда может привести к обострениям хронических заболеваний.
Кислотные и другие свойства хлеба меняются с течением времени. Если подождать 8 ч, а лучше сутки, то выпечка станет менее вредной для организма.
Фото: Pixabay.com
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Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала в интервью радио Sputnik, почему лучше не есть свежий хлеб, особенно,...
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