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Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

24.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

В Израиле подсчитывают голоса на прошедших парламентских выборах. Эта кампания стала четвертой за два года. Cюрпризов не преподнесла. По данным экзитполов, лидирует партия «Ликуд», которую возглавляет действующий премьер. 

Биньямин Нетаньяху в соцсетях уже заявил о победе и поблагодарил сторонников за поддержку. Противники главы правительства, которого обвиняют в коррупции, не сдаются. Политологи не исключают, что проигравшие партии могут создать коалицию, чтобы получить в парламенте большинство.

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В Израиле подсчитывают голоса на прошедших парламентских выборах. Эта кампания стала четвертой за два года. Cюрпризов не преподнесла. По данным экзитполов,...
 
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