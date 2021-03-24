Партия Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

Источник материала: ОНТ

В Израиле подсчитывают голоса на прошедших парламентских выборах. Эта кампания стала четвертой за два года. Cюрпризов не преподнесла. По данным экзитполов, лидирует партия «Ликуд», которую возглавляет действующий премьер.

Биньямин Нетаньяху в соцсетях уже заявил о победе и поблагодарил сторонников за поддержку. Противники главы правительства, которого обвиняют в коррупции, не сдаются. Политологи не исключают, что проигравшие партии могут создать коалицию, чтобы получить в парламенте большинство.

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