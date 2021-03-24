Генпрокуратура: нарушители общественного порядка ответят по закону

Источник материала: ОНТ

За грубое нарушение общественного порядка в Беларуси осудили 87 человек, одного признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркивают неизбежность наказания для тех, кто посягает на порядок и безопасность. Это может обернуться не только крупным штрафом, но и лишением свободы. В суды направлены материалы по 89 подобным уголовным делам – по ним проходят 154 человека. Следственные действия продолжаются.

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